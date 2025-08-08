Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng

08-08-2025 - 08:31 AM | Kinh tế số

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trang bị nhiều phương tiện để hoạt động phạm tội.

Các đối tượng bị bắt gồm Đỗ Đức Lợi (SN 1994), Nguyễn Đình Đạt (SN 1995), Lã Trường Long (SN 2000), Lành Văn Chiên (SN 1989), Mông Văn Hiếu (SN 2000), Hoàng Hào Quang (SN 2000), Lành Văn Toán (SN 1995) – đều trú tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có biểu hiện phạm tội trên không gian mạng.

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 2.

Đối tượng Đào Đức Lợi (dấu X) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra.

PC04 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Theo đó, từ đầu năm 2023, các đối tượng đã trang bị máy tính, thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao và thuê nhiều nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm này lên mạng xã hội để mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế, các tài khoản Gmail, Facebook... với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một tài khoản.

Sau khi mua được tài khoản cá nhân, các đối tượng phân công nhân viên đăng nhập từng tài khoản để nâng cấp, nạp tiền cho tài khoản TikTok, mua vật phẩm trong game rồi bán lại trong các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm thu lợi nhuận.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ hơn 300.000 tài khoản cá nhân, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là máy tính.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 19 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”“Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác”.

Theo Lan Nhi

VTV

