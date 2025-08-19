Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

19-08-2025 - 14:58 PM | Xã hội

Các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người truy bắt một phạm nhân trối khỏi trại giam của Bộ Công an.

Ngày 19-8, theo thông tin từ xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường, truy bắt một nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại tạm giam

Trước đó, tối 18-8, chính quyền xã Hạnh Lâm nhận được thông báo về trường hợp phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". 

Từ ngày 1-12-2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. Ngày 18-8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa. Ảnh: MXH

Theo quyết định truy nã của Giám thị trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6 m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1 cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

