Phấn đấu 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội

VNeID mở tính năng đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội.

Mục tiêu năm 2025 giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80%

Ban Chỉ đạo của Chính phủ xác định 6 phương châm; bám sát 3 mục tiêu và tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ tổng quát đến hết năm 2025, tiền đề chuẩn bị cho năm 2026.

6 phương châm gồm: (1) Tăng tốc, bứt phá; (2) Chủ động, hiệu quả; (3) Kịp thời, đồng bộ; (4) Kết nối, liên thông; (5) Thông tin an toàn; (6) Người dân hưởng thụ.

3 mục tiêu: (1) Những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành; những mục tiêu đã hoàn thành, thì phải hoàn thiện cho hiệu quả hơn, chất lượng hơn, tốt hơn; (2) Phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80% trong năm 2025; (3) Đảm bảo vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền ba cấp (Trung ương, tỉnh, cơ sở).

6 nhiệm vụ tổng quát: (1) Các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu chậm nhất trong quý IV/2025 với tinh thần, "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; (2) Hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội đối với 08 dự án luật trình Quốc hội xem xét, ban hành tại kỳ họp thứ X; đồng thời, khẩn trương hoàn thành, ban hành các nghị định, hướng dẫn phù hợp với thời điểm có hiệu lực của luật; (3) Hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu), trong đó có hạ tầng điện và hạ tầng viễn thông (sóng). Hạ tầng đã đầu tư không sử dụng chung được, phải nghiên cứu có phương án xử lý phù hợp; đồng thời, vận dụng sáng tạo quy định pháp luật, đầu tư ngay hạ tầng số mới, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (4) Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu). Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân; (5) Đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu mọi lúc, mọi nơi và cho mọi người; (6) Công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ (KPIs) KHCN, ĐMST, CĐS của các bộ, ngành, địa phương theo thời gian thực.

Chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương; xem xét trách nhiệm người đứng đầu để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện không hiệu quả

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Công an tham mưu cơ chế chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo được giao chỉ đạo để gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng tháng xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện không hiệu quả, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai năm 2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án đầu tư năng lực cho tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; triển khai, chia sẻ và khai thác các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, trình Chính phủ trong Quý IV/2025; xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến KHCN, ĐMST, CĐS, hoàn thành trong tháng 10/2025; nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025; hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng các nền tảng dùng chung, ban hành văn bản hướng dẫn các hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo đẩy nhanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số (như hạ tầng 5G; dịch vụ viễn thông sử dụng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp; hệ sinh thái, trung tâm tính toán AI; hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ đa ngành, đa mục tiêu; trung tâm điều hành thông minh IOC); hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kết nối, chia sẻ thông tin số thuê bao di động để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và khóa các thuê bao di động chưa định danh chính chủ; yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với tài khoản thuê bao di động mới; thực hiện khóa các tài khoản thuê bao chưa thực hiện xác thực sinh trắc học; người dân lựa chọn một thuê bao di động để đăng ký làm số thuê bao chính, nhận thông báo từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo Luật Căn cước; hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (nhất là các cơ sở dữ liệu trọng yếu trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển kinh tế xã hội; nhiệm vụ thường xuyên.

Đồng thời, cung cấp các tài liệu, giáo trình tập huấn đảm bảo an ninh an toàn thông tin để các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn trên nền tảng Bình dân học vụ số, phấn đấu cắt giảm chi phí đào tạo truyền thống, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong năm 2026.

Nghiên cứu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; nghiên cứu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo phát động phong trào "Bình dân học vụ số", trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng đúng theo chỉ đạo của TBT.

Thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất

Ban Chỉ đạo của Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong tháng 12/2025; nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập trong tháng 10/2025; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất tạo lập dữ liệu ban đầu đối với dữ liệu về nhà ở, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, y tế trong năm 2025

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp, đôn đốc các địa phương bám sát lộ trình Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2025; kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu thuế; hoàn thành số hoá, làm sạch dữ liệu đất ở, nhà ở để đưa vào sử dụng, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bệnh án điện tử, hoàn thành trong năm 2025; đồng thời, đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 10/2025; ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân kết nối, chia sẻ dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên, giáo dục nghề nghiệp, bằng cấp, chứng chỉ, hoàn thành trong năm 2025; ban hành hướng dẫn tạm thời để các địa phương và các trường số hoá toàn bộ dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ của năm học 2024 - 2025; ban hành quy định và số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ; đề xuất giải pháp sử dụng mã định danh công dân để định danh bằng cấp, bảng điểm, học bạ, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Hoàn thiện phần mềm kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 25/11/2025

Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện phần mềm, bảo đảm triển khai phần thông tin kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 25/11/2025 và triển khai chức năng xác minh, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu về đất đai và tài khoản ngân hàng trước ngày 15/12/2025.

Cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam tại nước ngoài trong tháng 10/2025

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì cân đối đủ nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương để phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng, có tính đột phá và lan tỏa; tập trung nguồn vốn cho đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các dự án phát triển công nghệ chiến lược và cơ sở dữ liệu kết nối, hoàn thành trong tháng 10/2025; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, CSDL và đăng ký vốn, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số; các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo, hoàn thành tháng 11/2025.

Sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa 2.051 thủ tục hành chính và 2.041 điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành; số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hiển thị trên VneID. Các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương: khẩn trương ban hành hướng dẫn tiếp nhận 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để khai thác dữ liệu thay vì tiếp nhận giấy tờ vật lý của người dân, doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa 2.051 thủ tục hành chính và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng phương án và lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, không để tái diễn tình trạng yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; bố trí đủ kinh phí, nhân lực, hạ tầng số cho cấp xã để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công và các nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06; hoàn thành trong tháng 10/2025...

Chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung

Đồng thời, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Các sở, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và các nghị định liên quan về định danh; không yêu cầu chứng thực, nộp bản sao có chứng thực trái quy định.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh.

UBND cấp xã lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng "Bình dân học vụ số"; sau đào tạo, các cán bộ này có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa phương nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu; hoàn thành trong tháng 10/2025...