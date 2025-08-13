Phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park thu hút sự quan tâm

TP.HCM khan hiếm nguồn cung mới

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý II/2025, toàn TP.HCM chỉ ghi nhận khoảng 1.600 căn hộ mới được mở bán, nâng tổng nguồn cung sơ cấp 6 tháng đầu năm lên 6.800 căn – con số quá khiêm tốn so với quy mô và tốc độ đô thị hóa của một siêu đô thị mở rộng hơn 14 triệu dân. Phân khúc thấp tầng cũng trong tình trạng tương tự khi nguồn cung sơ cấp cũng chỉ có 700 căn được đưa ra thị trường trong cùng kỳ.

Tương tự, dữ liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy, quý II/2025 ghi nhận nguồn cung mới thấp nhất trong gần một thập kỷ. Tính cả nửa đầu năm 2025, tổng nguồn cung mới thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2024. Đơn vị này dự báo, tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, những dự án đã hình thành cộng đồng, sở hữu pháp lý minh bạch và tiện ích vận hành ổn định trở thành lựa chọn ưu tiên đối với tệp khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư hoặc tài sản tích lũy dài hạn.

Tại khu Nam TP.HCM, Mizuki Park 26ha do Nam Long hợp tác cùng hai đối tác Nhật Bản phát triển là một trong số ít khu đô thị đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí này. Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, kết nối trực tiếp các trục hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, Nguyễn Hữu Thọ mở rộng, Metro số 4,.. Mizuki Park sở hữu quy hoạch bài bản, tiện ích hoàn thiện và cộng đồng hơn 4.000 gia đình đã an cư – minh chứng cho sức sống bền vững của một đô thị đáng sống.

Chính vì thế, sự xuất hiện của Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc khu đô thị, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ thị trường giữa bối cảnh khan hiếm nguồn cung bằng hệ giá trị vượt trội từ một khu đô thị đã hiện hữu rõ nét.

Mizuki Park - khu đô thị 26ha nổi bật tại Nam Sài Gòn

Trellia Cove – phân khu compound đắt giá tại tâm mạch Mizuki Park

Trellia Cove đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình kiến tạo khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Với quy mô hơn 8.000m², Trellia Cove giới thiệu ra thị trường số lượng hữu hạn nhà phố liên kế và hơn 800 căn hộ 2PN, 3PN, diện tích từ 54-170m2.

Nằm tại vị trí biệt lập ở cuối trục chính đô thị, phân khu này sở hữu lợi thế hiếm có với hai mặt hướng thuỷ là kênh đào trung tâm và rạch Bà Lào, đồng thời tiếp giáp công viên ven sông rộng 3.500m², hình thành nên không gian sống sinh thái giữa lòng đô thị.

Là phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park, Trellia Cove được quy hoạch theo tiêu chuẩn an ninh đa lớp, đề cao tính riêng tư nhưng vẫn kết nối liền mạch với hệ tiện ích đô thị đã hoàn thiện. Nhờ đó, Trellia Cove vừa thừa hưởng trọn vẹn giá trị sẵn có của Mizuki Park từ môi trường sinh thái, tiện ích đô thị hoàn chỉnh vừa mở ra một chuẩn sống mới hoàn toàn khác biệt.

Không gian sống tại Trellia Cove được nâng tầm bằng hệ tiện ích nội khu đa dạng như sân thể dục dưỡng sinh, gym và yoga, hồ bơi, sân chơi trẻ em, BBQ ngoài trời, khu picnic gia đình, Clubhouse với khu tập thể thao đa năng, phòng tiệc… Khu vực tầng 3 được thiết kế các không gian mở như sân vườn, khu yoga ngoài trời, khu gym ngoài trời và khu vui chơi trẻ em… Việc quy hoạch, phân bổ tiện ích theo cả chiều ngang - chiều dọc, trong nhà - ngoài trời mở ra những tầng trải nghiệm độc đáo, để mỗi ngày ở Trellia Cove là một hành trình sống trọn từng khoảnh khắc dành cho mọi thế hệ cư dân.

Hệ tiện ích được quy hoạch hài hoà cùng thiên nhiên tại Trellia Cove

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu riêng biệt, Trellia Cove kết nối với toàn bộ tiện ích đã hoàn thiện và vận hành ổn định của đô thị Mizuki Park gồm công viên trung tâm, đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, siêu thị, F&B, nhà thuốc… Ngay bên trong khuôn viên đô thị, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm quy mô 10.0002 đã đi vào hoạt động. Đây là những tiện ích phục vụ cộng đồng và gia tăng sức hút cho các sản phẩm nhà ở tại Mizuki Park.

Việc ra mắt một phân khu compound trong một đô thị "sống" và đáng sống như Mizuki Park không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, mà còn mang giá trị đầu tư dài hạn nhờ tính khan hiếm, cộng đồng cư dân văn minh và hệ tiện ích hoàn thiện theo thời gian. Chính những lợi thế này khiến Trellia Cove trở thành "hàng hiếm" được săn đón, mang đến chất lượng sống vượt trội ngay giữa tâm mạch Mizuki Park, đồng thời là tài sản tích lũy bền vững – lựa chọn sáng giá trên thị trường bất động sản nửa cuối 2025.

Đồng hành cùng người mua nhà tại Mizuki Park nói riêng và các dự án do Nam Long phát triển, Nam Long phối hợp cùng nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB,… triển khai chính sách tài chính Easy Pay giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Với thời gian vay lên đến 40 năm, ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng, cùng lộ trình trả gốc linh hoạt chỉ từ 1% mỗi năm, đây được xem là giải pháp tài chính hiệu quả, thiết thực để người mua nhà, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu thực sở hữu tổ ấm.