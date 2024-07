Phân luồng phục vụ thi công hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Giải Phóng

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về tổ chức giao thông tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng phục vụ thi công dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A cũ), giai đoạn 5. Thời gian thực hiện từ ngày 20/7.

Theo phương án phân luồng, cơ quan chức năng tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại khu vực cổng ra Bến xe Giáp Bát với đường Giải Phóng.

Các phương tiện xe bus và xe khách tuyến cố định trên 29 chỗ ngồi từ khu vực cổng ra Bến xe Giáp Bát có lộ trình đi về phía Nam thành phố rẽ trái ra đường Giải Phóng (qua hệ thống đèn tín hiệu giao thông) về phía Ngọc Hồi.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cấm các phương tiện quay đầu trên đường Giải Phóng tại nút giao cổng ra Bến xe Giáp Bát theo cả hai hướng và cấm các phương tiện (hướng đi Ngọc Hồi) quay đầu trên đường Giải Phóng tại điểm mở dải phân cách qua nút giao Kim Đồng (gần cổng ra Bến xe Giáp Bát); cấm các phương tiện (hướng đi trung tâm thành phố) quay đầu trên đường Giải Phóng tại điểm mở dải phân cách qua nút giao Trương Định - Giải Phóng (gần cổng vào Bến xe Giáp Bát).

Cấm ô tô (trừ xe bus) từ Giải Phóng (hướng trung tâm thành phố đi Ngọc Hồi) rẽ trái vào Kim Đồng trong giờ cao điểm (từ 6h - 9h và từ 16h - 19h30). Ôtô đi theo hướng này quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng (trước nút giao Trương Định - Giải Phóng khoảng 100 m).

Cùng với đó, cấm xe tải lưu thông cả hai chiều trên tuyến đường Kim Đồng (từ 6h-21h hằng ngày). Xe tải phục vụ thi công dự án phải xin phép theo đúng quy định.

Cấm ô tô khách tuyến cố định trên 29 chỗ ngồi quay đầu trên đường Kim Đồng tại điểm cuối phạm vi rào chắn của dự án.

Cấm các phương tiện dừng, đỗ cả hai chiều trên tuyến đường Kim Đồng (xung quanh khu vực rào chắn thi công dự án) và trên tuyến đường Giải Phóng (đoạn từ nút giao Kim Đồng-Giải Phóng đến cổng vào Bến xe Giáp Bát).

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều hành giao thông tại khu vực nút Giải Phóng - Kim Đồng và các tuyến đường, nút giao lân cận; phối hợp với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu thông tin phù hợp với lưu lượng phương tiện thông qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng; cổng ra Bến xe Giáp Bát và các nút giao thông lân cận.

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai chỉ đạo Công an quận, chính quyền phường sở tại bố trí lực lượng hợp tác với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và các bên có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo; hoàn thiện giao thông, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép, đi ngược chiều... gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công (đặc biệt trên tuyến đường Giải phóng - Kim Đồng)...