Phản ứng bất ngờ của các dự án blockchain sau Nghị quyết 05

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025.

Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Ghi nhận trên thị trường, hàng loạt tổ chức blockchain đã có phản ứng sau khi Nghị quyết 05 có hiệu lực.

Trong thông báo mới nhất gửi tới người dùng, Coin98 Wallet - dịch vụ ví không lưu ký (non-custodial), thuộc Ninety Eight - startup về blockchain của Việt Nam cho biết sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam. Phía Ninety Eight cho biết động thái này nhằm tuân thủ các quy định pháp luật mới tại Việt Nam liên quan đến tài sản mã hóa.

Trong một diễn biến khác, người dùng KyberSwap, nền tảng DEX (sàn giao dịch phi tập trung) tại Việt Nam ghi nhận tình trang không thể truy cập dịch vụ. Các địa chỉ nhà mạng trong nước bị chặn truy cập, trong khi đó người dùng quốc tế vẫn có thể sử dụng dịch vụ KyberSwap bình thường.

Thông báo trên nền tảng X, Viction Vietnam cho biết sẽ ngưng hoạt động cộng đồng tiếng Việt, chỉ duy trì kênh toàn cầu. Các kênh cộng đồng tiếng Việt từ ngày 9/9/2025 sẽ không được thảo luận về tài sản mã hóa chưa được cấp phép hoặc công nhận tại Việt Nam.

Một tổ chức khác là Aliniex cũng đã có thông báo gửi tới người dùng về việc tạm ngưng các cặp giao dịch liên quan tới VNĐ trên ứng dụng và trang web.

Mặt khác, một số dự án Blockchain khác lại có thông báo gửi tới người dùng về việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam và đang chờ văn bản hướng dẫn chính thức.

Loạt “ông lớn” trong nước không đứng ngoài sân chơi tài sản số

Việc Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số đã mở ra cơ hội phát triển cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam có hành lang pháp lý chính thức cho thị trường tài sản này. Mọi giao dịch tiền mã hóa chỉ được thực hiện qua đơn vị hợp pháp do Bộ Tài chính cấp phép.

Hàng loạt “ông lớn” trong nước cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cuối tháng 8/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) góp 15% vốn, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% vốn và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Một cái tên khác là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Hiện, cơ cấu cổ đông sau thay đổi không được công bố. Khi mới thành lập tháng 5/2025, TCEX có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% vốn, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) góp 9,9% vốn và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ.

Xa hơn, hồi năm 2022, Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

VPBank cũng cho biết đang ở giai đoạn cuối cùng nhằm hoàn tất thủ tục tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, với Chứng khoán VPBank - VPBankS giữ vai trò dẫn dắt. Dự án quy tụ nguồn lực tinh hoa, gồm các chuyên gia blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng những đơn vị tư vấn hàng đầu, định hình một nền tảng giao dịch hiện đại, hấp dẫn, phù hợp xu thế toàn cầu.

Tập đoàn Dunamu sẽ đã tuyên bố hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết trong tháng 8, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.