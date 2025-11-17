Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát Đạt nhận chuyển nhượng dự án ngàn tỉ tại trung tâm TP HCM

17-11-2025 - 17:17 PM | Thị trường chứng khoán

Thông qua "thâu tóm" 50% vốn điều của AKYN, Bất động sản Phát Đạt công bố sẽ triển khai dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa có thông báo bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông tin về chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần và triển khai một dự án nhà ở thương mại mới tại TP HCM. Đây được xem là động thái mở rộng quỹ đất sau thời gian tập trung tái cơ cấu tài chính.

Theo công bố, Phát Đạt đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN.

Sau giao dịch, Phát Đạt sẽ nắm giữ 50% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, đơn vị đang là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại Khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8 (phường Bàn Cờ, TP HCM).

Dự án trên có diện tích khoảng 3.500 m², trong đó diện tích phù hợp quy hoạch là 2.987 m², sẽ được phát triển thành tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.500 tỉ đồng và thời gian triển khai từ năm 2026 đến 2030.

Phát Đạt nhận chuyển nhượng dự án ngàn tỉ tại trung tâm TP HCM- Ảnh 1.

Bất động sản Phát Đạt công bố "thâu tóm" dự án nghìn tỉ đồng (Ảnh minh họa)

Thông tin về dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 ngay lập tức tạo phản ứng tích cực trên thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 17-11, cổ phiếu PDR tăng 850 đồng, lên hơn 23.000 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã bất động sản nổi bật trong ngày.

Việc "thâu tóm" cổ phần tại AKYN diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt liên tục chuyển nhượng nhiều tài sản để củng cố dòng tiền.

Tuần trước, doanh nghiệp này đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng 99% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bắc Cường (Đà Nẵng) với giá tối thiểu 1.100 tỉ đồng. Doanh nghiệp này đang nắm khu đất vàng rộng hơn 2.700 m2 tại số 223 - 225 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trước đó vào tháng 10, Phát Đạt quyết định chuyển nhượng 79% vốn tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (có địa chỉ phường Xuân Hoà, TP HCM).

Diễn biến bán tài sản và mua lại dự án mới cho thấy chiến lược tài chính của Phát Đạt đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ: rút khỏi các dự án vệ tinh, tập trung vào các dự án trọng điểm tại khu vực trung tâm để nâng cao biên lợi nhuận và cải thiện dòng tiền.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

