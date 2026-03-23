Phạt đến 40 triệu đồng khi tham gia giao thông nếu vi phạm lỗi này, khá nhiều người đang mắc

23-03-2026 - 09:30 AM | Xã hội

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đi ngược chiều hiện bị phạt tiền ở mức cao và kèm hình thức trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định chặt chẽ.

Nhiều tài xế, người tham gia giao thông vẫn giữ thói quen "đi tắt, tiện đường" mà vô tình bỏ qua sự an toàn của bản thân và người khác. Việc đi ngược chiều không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm trực diện nghiêm trọng. Để chấn chỉnh triệt để tình trạng này, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã chính thức áp dụng chế tài xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, với mức tiền phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng kèm theo quy định trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định mới nhất, người điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ phải đối mặt với những mức phạt tài chính không hề nhỏ nhằm tăng tính răn đe. Cụ thể, nếu vi phạm trên đường một chiều mà chưa để lại hậu quả, người lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng chú ý, trong trường hợp hành vi này trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, chế tài sẽ lập tức tăng nặng lên mức phạt từ 10 đến 14 triệu đồng , đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ tới 10 điểm bằng lái.

Đối với người điều khiển ô tô, tính chất phức tạp và quy mô của phương tiện khiến khung hình phạt được đẩy lên mức khắt khe hơn rất nhiều. Một tài xế lái ô tô đi ngược chiều thông thường sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái. Nếu để xảy ra sự cố va chạm, mức phạt tiền sẽ dao động từ 20 đến 22 triệu đồng cùng với việc bị trừ 10 điểm .

Đặc biệt, luật mới nhấn mạnh vào các hành vi bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm trên đường cao tốc. Những tài xế bất chấp tính mạng để lùi xe, quay đầu xe hay đi ngược chiều trên cao tốc sẽ phải nhận mức án phạt cao nhất từ 30 đến 40 triệu đồng , đi kèm với hình thức trừ tối đa 10 điểm giấy phép lái xe.

Việc điều chỉnh tăng mức xử phạt tiền và áp dụng trừ điểm bằng lái cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc loại bỏ các vi phạm có nguy cơ tử vong cao. Tuân thủ đúng làn đường và chiều lưu thông chính là giới hạn đỏ để bảo vệ an toàn cho chính người tham gia giao thông, gia đình và cộng đồng.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

