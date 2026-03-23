Phát hiện 32 lồng sắt bên trong khoang hàng xe khách, sự thật bên trong khiến nhiều người sửng sốt

23-03-2026 - 08:25 AM | Xã hội

CSGT Nghệ An phát hiện xe khách chở 32 lồng sắt chứa nhiều động vật hoang dã, gồm khỉ, rái cá và chim Hồng Hoàng, và bàn giao số tang vật cho Khu sinh thái Hòn Nhạn để chăm sóc.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào khoảng 7h20 ngày 22/3/2026, tại Km430+500, khu vực Trạm thu phí Diễn Châu trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng, Tổ CSGT số 5 gồm 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, do Trung tá Trịnh Phương Duy làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra xe khách BKS 29E-355.xx do tài xế B.K.T. (SN 1980, trú tại Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra khoang hành lý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng chứa động vật nghi là động vật hoang dã. Kiểm tra sơ bộ ban đầu ghi nhận khoảng 20 lồng nhốt khỉ (chưa xác định chủng loại), 6 lồng chứa cá thể rái cá và khoảng 6 lồng chim lạ, nghi là chim Hồng Hoàng.

Ngay sau đó, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Diễn Châu, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Nghệ An và Khu sinh thái Hòn Nhạn để tiến hành kiểm đếm. Kết quả xác định số lượng tang vật thu giữ gồm 16 cá thể rái cá, 14 cá thể chim Hồng Hoàng và 181 cá thể khỉ.

Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao, chăm sóc và nuôi giữ tạm thời tại Khu sinh thái Hòn Nhạn nhằm đảm bảo điều kiện sinh tồn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc, hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Theo dõi camera, chủ cửa hàng phát hiện hành động lạ của nữ nhân viên: "Từ một câu nói không nghĩ cô làm thật"

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Tài khoản của nữ sinh SN 2010 nhận 500 triệu đồng, diễn biến sau đó càng bất ngờ

Hà Nội: Kịp thời ngăn nữ sinh bán 114 chỉ vàng để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

