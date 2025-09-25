Phát động thi đua 100 ngày đêm thi công, đưa dự án Vành đai 3 TPHCM về đích

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra điểm giao Tân Vạn - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đi kiểm tra, nghe báo cáo tình hình thực hiện DATP 5 tại nút giao Tân Vạn và đầu cầu Bình Gởi thuộc DATP 5 và DATP 1.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã báo cáo về các kết quả đạt được.

Theo đó, về công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật: Còn các vị trí điện cao thế đang di dời, theo báo cáo của chủ đầu tư không ảnh hưởng đến thi công, bao gồm 1 vị trí tại nút giao Tân Vạn (TPHCM) hoàn thành đặt ống ngầm HDPE, đóng cọc 23/55 cọc BTCT móng cột.

8 vị trí tại DATP3 (tỉnh Đồng Nai) đang thi công 3/8 vị trí, còn lại 5 vị trí vướng mặt bằng. 1 vị trí tại DATP7 (tỉnh Tây Ninh) hoàn thành 6/8 bệ móng cột. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025, chậm so với chỉ đạo của Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tại đầu cầu Bình Gởi 1 - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Về vật liệu: Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long đã hoàn thành cấp phép toàn bộ 16 mỏ cát với công suất đáp ứng yêu cầu dự án, cơ bản đã giải quyết các khó khăn vướng mắc.

Về thi công: Các DATP1, 3, 5 sản lượng thực hiện đạt khoảng 46-57% giá trị hợp đồng, riêng DATP7 đạt 78% giá trị hợp đồng. Tiến độ DATP1, 7 cơ bản đáp ứng yêu cầu, còn lại DATP3, 5 chậm 4-10% hợp đồng. Giữa 2 kỳ báo cáo (từ ngày 18/8 đến 23/9/2025) toàn dự án đã thực hiện được khoảng 6% giá trị hợp đồng.

Về phương án đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Vạn: UBND TPHCM đã tiếp tục họp và chỉ đạo chủ đầu tư DATP1 nghiên cứu phương án đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Vạn vào DATP1.

Hiện các cơ quan tham mưu của UBND TPHCM đang kiểm tra, đánh giá đề xuất của các Chủ đầu tư để báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng tặng quà và động viên cán bộ, người lao động đang thi công tại đầu cầu Bình Gởi - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Về công tác giải ngân: Năm 2025, dự án đã bố trí 10.391 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương 5.021 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5.370 tỷ đồng. Kết quả giải ngân năm 2025 toàn dự án đến nay là 3.750/10.391 tỷ đồng đạt 36%.

Các chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn bố trí năm 2025. Tuy nhiên đến nay còn chậm, cần rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng DATP5 (tỉnh Bình Dương trước đây) hiện mới giải ngân đạt 23%, chủ đầu tư dự kiến báo cáo cơ quan chủ quản đề nghị điều chỉnh giảm cho phù hợp với kế hoạch thi công.

Phó Thủ tướng cho biết, dự án Vành đai 3 TPHCM là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược, vì vậy phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt để cơ bản hoàn thành công trình cuối năm 2025 - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, dự án Vành đai 3 TPHCM là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược, vì vậy phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt để cơ bản hoàn thành công trình cuối năm 2025.

Phó Thủ tướng đánh giá công việc đạt được có sự chuyển biến tốt, công tác cung cấp vật liệu cơ bản được giải quyết, một số dự án thuộc DATP1 và DATP 7 đáp ứng tiến độ…

Tuy nhiên, đến thời điểm này các điều kiện đã đầy đủ, nhưng qua kiểm tra vẫn còn hạn chế: Việc di dời điện cao thế chưa hoàn thành theo chỉ đạo, vẫn còn 8 vị trí của Đồng Nai thuộc DATP 3, 1 vị trí DATP 5 của TPHCM, 1 vị trí DATP 7 củaTây Ninh. Việc thi công DATP 3 và DATP 5 còn chậm 4-10% giá trị hợp đồng, còn 4,6 km DATP 5 chưa bảo đảm tiến độ. Nút giao thông Tân Vạn là nút phức hợp, chưa có quyết định chính thức.

Thứ trưởng Bộ Xây dụng Bùi Xuân Dũng báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Để hoàn thành tiến độ các dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, cụ thể:

TPHCM hoàn tất di dời điện cao thế của nút giao Tân Vạn, khẩn trương quyết định phương án đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Vạn, bảo đảm triển khai có hiệu quả, đồng bộ. Chỉ đạo phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi thi công khu vực nút giao, lưu ý kỹ thuật thi công đối với những vị trí nền đất yếu, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng, hoàn thiện di dời 8 vị trí điện cao thế, tranh thủ thi công bù lại thời gian chậm.

Tỉnh Tây di dời cột điện cao thế còn lại, đẩy nhanh thi công các hạng mục cuối cùng.

Các địa phương bảo đảm cung ứng vật liệu cho dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hơn nữa, hành động quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm toàn bộ dự án hoàn thành cơ bản trong năm 2025, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Các chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng tiến độ đường gant mới, phát động thi đua 100 ngày đêm, thần tốc thi công để đến 19/12 kịp lễ khánh thành theo chỉ đạo.

Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, thi công 3 ca, 4 kíp. Chủ đầu tư nghiệm thu đến đâu giải ngân đến đó, tinh thần đến cuối năm giải ngân 100% vốn.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn nhiều, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hơn nữa, hành động quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm toàn bộ dự án hoàn thành cơ bản trong năm 2025, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.