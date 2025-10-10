Phát hiện 2 “báu vật” trong Sách đỏ đang đi bộ giữa rừng sâu Quảng Ngãi

Ngày 9/10, bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ, 2 loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động, đơn vị vừa ghi nhận gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ, 2 loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động, đơn vị vừa ghi nhận gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ, 2 loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB

Theo ông Thủy, các bức ảnh ghi nhận được đã xác nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ. Đây là 2 loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm. Điều đáng chú ý, vị trí xuất hiện của các cá thể này khác với những lần ghi nhận trước đây, cho thấy phạm vi phân bố của chúng đang mở rộng, phản ánh tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn sinh học tại khu vực.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Trước đó, ngày 16/8, hệ thống bẫy ảnh của Vườn quốc gia Chư Mom Ray cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài gà lôi và chim rừng quý hiếm như gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (đều thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm), cùng với gà rừng, gà lôi hồng tía (thuộc nhóm IIB).

Cũng trong tháng 8, Vườn quốc gia Chư Mom Ray lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và cua bay (một loài côn trùng thuộc nhóm bọ cánh cứng, có hình dạng đặc biệt với đôi chân trước dài giống càng cua). Hai loài này nằm trong nhóm IIB, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là "kho báu xanh" của Tây nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Trong đó, có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.