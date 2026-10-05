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Phát hiện 2 sinh viên không biết code vẫn tự làm app kiếm 520 triệu đồng/tháng

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Dù không có nền tảng lập trình, 2 sinh viên này vẫn tự xây thành công một ứng dụng dành cho vận động viên điền kinh.

Christian Rac (20 tuổi, Mỹ) và Braylin Byrd (19 tuổi, Mỹ) đều là những vận động viên điền kinh đang học đại học khi bắt đầu xây dựng 3AK, một ứng dụng dành cho các vận động viên chạy nước rút. Điểm chung của hai người là không có kinh nghiệm lập trình. Họ cũng chưa từng xây dựng ứng dụng trước đó.

Trước khi làm 3AK, cả hai từng thử giao dịch cổ phiếu ngắn hạn và thua khoảng 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Sau đó, họ chuyển sang tìm một hướng khác để kiếm tiền và bắt đầu nghĩ đến việc xây ứng dụng cho chính cộng đồng mà mình hiểu rõ.

3AK tập trung vào việc hỗ trợ vận động viên điền kinh cải thiện kỹ thuật chạy. Một trong những tính năng chính của ứng dụng là phân tích video động tác chạy nước rút và đưa ra điểm số cùng những gợi ý để người dùng điều chỉnh kỹ thuật.

Thay vì thuê một đội lập trình, hai sinh viên sử dụng các công cụ AI và nền tảng phát triển ứng dụng để tự làm sản phẩm. Theo chia sẻ với Starter Story, họ dùng Rork để xây giao diện, Claude và Claude Code để kiểm tra, sửa lỗi, đồng thời sử dụng RevenueCat, Apple Developer và Supabase cho những phần khác của ứng dụng.

Christian và Braylin (Ảnh chụp màn hình/YouTube Starter Story)

Mất khoảng 2 tuần để đưa ứng dụng lên App Store

Christian và Braylin mất khoảng 2 tuần để xây phiên bản đầu tiên của 3AK. Ứng dụng được đưa lên App Store với mức giá 10 USD/tháng (khoảng 260k) hoặc 30 USD/năm (khoảng 780k). Người dùng có thể sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật chạy thông qua video để nhận đánh giá và gợi ý luyện tập.

Nhưng sản phẩm không bắt đầu từ con số 0 về mặt khán giả. Cả hai vốn đã hoạt động trong cộng đồng điền kinh và sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trước khi 3AK ra mắt, họ đã đưa tên ứng dụng vào các video và trang cá nhân để người xem quen với sản phẩm. Khi chính thức phát hành, lượng người dùng bắt đầu tăng nhanh.

Tháng đầu tiên, 3AK mang về khoảng 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng. Sau 6 tháng, tổng doanh thu đã vượt 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) và ứng dụng có khoảng 40.000 người dùng, theo số liệu được Starter Story chia sẻ. Đến thời điểm Starter Story thực hiện cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2026, hai người cho biết ứng dụng đang tạo ra khoảng 20.000 USD doanh thu mỗi tháng, tương đương khoảng 520 triệu đồng, lượng người dùng cũng đã tăng lên thành hơn 50.000 người.

Christian và Braylin xây dựng 3AK khi cả hai vẫn đang là sinh viên và không có nền tảng lập trình (Ảnh: Mrrstory)

Từ một ứng dụng cho vận động viên đến nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

3AK không cố gắng phục vụ tất cả mọi người. Hai nhà sáng lập tập trung vào một nhóm rất cụ thể, đó là những người tập luyện và thi đấu điền kinh, đặc biệt là các vận động viên chạy nước rút. Đây cũng là nhóm khách hàng mà Christian và Braylin hiểu rõ từ trải nghiệm cá nhân. Họ biết người chạy cần gì, thường gặp vấn đề nào trong lúc luyện tập và loại nội dung nào có thể khiến cộng đồng này quan tâm.

Một đoạn video của Starter Story cho thấy người dẫn chương trình trực tiếp thử tính năng phân tích kỹ thuật của 3AK. Kết quả ban đầu của anh là 66 điểm, sau khi nhận một số gợi ý điều chỉnh tư thế rồi chạy lại, điểm số tăng lên 68.

Hai sinh viên cũng chia thời gian để vận hành công việc. Thời điểm mới ra mắt, họ từng có những ngày gần như không ngủ để xử lý việc phát triển và đưa sản phẩm đến người dùng. Hiện tại, Christian đã nghỉ học để tập trung cho công việc kinh doanh, trong khi Braylin vẫn đang học đại học và tiếp tục cùng vận hành 3AK.

Theo Starter Story

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Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
app store, story

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