Phát hiện 23 khối bê tông, mỗi khối nặng 22.000 tấn được đánh chìm xuống đáy biển, mở đường cho siêu dự án gần 200.000 tỷ đồng

Giữa Biển Bắc, Bỉ đang triển khai xây dựng một hòn đảo nhân tạo đặc biệt, được tạo thành từ 23 khối bê tông khổng lồ, mỗi khối nặng khoảng 22.000 tấn. Công trình cách bờ biển khoảng 45 km, được quy hoạch trở thành trung tâm kết nối và phân phối điện gió ngoài khơi của châu Âu.

Dự án có tên Princess Elisabeth Island (đảo Công chúa Elisabeth), do Tập đoàn Elia Group phát triển. Đây được xem là đảo năng lượng nhân tạo đầu tiên trên thế giới, nằm trong vùng biển được Bỉ quy hoạch phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương pháp xây dựng. Thay vì thi công toàn bộ kết cấu trực tiếp giữa biển, các nhà thầu chế tạo những cấu kiện bê tông khổng lồ trên đất liền, sau đó vận chuyển ra vị trí xây dựng và đánh chìm xuống đáy biển theo thiết kế.

Theo thông tin từ dự án, 23 cấu kiện bê tông được sử dụng để tạo thành hệ thống tường bao quanh hòn đảo. Mỗi khối dài khoảng 58 m, rộng 28 m và cao từ 23-32 m, có trọng lượng khoảng 22.000 tấn. Kích thước của mỗi cấu kiện tương đương một công trình xây dựng nhiều tầng.

Các khối bê tông được chế tạo tại cảng Vlissingen, Hà Lan. Mỗi cấu kiện mất khoảng 85 ngày để hoàn thiện trước khi được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển tới khu vực xây dựng ngoài khơi Bỉ.

Hành trình vận chuyển mỗi khối kéo dài khoảng 98 km, với sự hỗ trợ của 4 tàu lai dắt. Khi đến vị trí lắp đặt, các cấu kiện được đưa xuống đáy biển bằng phương pháp đánh chìm có kiểm soát.

Cụ thể, nhà thầu điều chỉnh lượng nước bên trong các khối bê tông để kiểm soát độ nổi, từ đó hạ dần cấu kiện xuống vị trí đã chuẩn bị nền móng. Sau khi được căn chỉnh, các khối được gia cố bằng đá nhằm bảo đảm khả năng chống chịu trước sóng và dòng chảy mạnh tại khu vực Biển Bắc.

Khi hệ thống tường bao hoàn thành, khoảng 2,3 triệu m3 cát sẽ được bơm vào bên trong để tạo mặt bằng cho hòn đảo. Tổng diện tích công trình sau khi hoàn thiện tương đương khoảng 8 sân bóng đá.

Không đơn thuần là một công trình lấn biển, Princess Elisabeth Island được xây dựng với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng ngoài khơi. Hòn đảo sẽ tiếp nhận điện từ các trang trại điện gió trên biển, sau đó tập trung và truyền tải nguồn điện này về đất liền thông qua hệ thống cáp ngầm.

Theo quy hoạch, khu vực biển Princess Elisabeth có tiềm năng phát triển các trang trại điện gió với tổng công suất lên tới 3,5 GW. Khi đi vào hoạt động, hòn đảo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn điện tái tạo từ ngoài khơi vào hệ thống điện quốc gia của Bỉ.

Một điểm đáng chú ý là công trình được thiết kế để tích hợp cả hai công nghệ truyền tải điện cao áp gồm HVAC (dòng điện xoay chiều cao áp) và HVDC (dòng điện một chiều cao áp). Đây là nền tảng để kết nối các nguồn điện gió ngoài khơi với lưới điện trên đất liền, đồng thời mở rộng khả năng trao đổi điện giữa Bỉ và các quốc gia châu Âu trong tương lai.

Dự án do Elia Group làm chủ đầu tư, liên danh TM Edison, gồm hai tập đoàn kỹ thuật hàng hải DEME và Jan De Nul, đảm nhận vai trò nhà thầu chính. Tổng chi phí ước tính cho dự án đã tăng mạnh từ mức 1,1 tỷ euro lên tới 7 tỷ euro (tương đương 199.500 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá các thiết bị điện tăng cao.

Princess Elisabeth Island là một phần trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường kết nối lưới điện của Bỉ. Trong bối cảnh công suất điện gió ngoài khơi tại châu Âu ngày càng mở rộng, việc xây dựng các trung tâm kết nối trên biển được xem là giải pháp giúp khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống truyền tải trên đất liền.



