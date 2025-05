Phát hiện 25 tấn hóa chất và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tối 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến hóa chất công nghiệp và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh hóa chất. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh mỹ phẩm B.N. tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Tại đây, ngành chức năng phát hiện trên 1.000 sản phẩm là sữa tắm, kem chống năng, kem dưỡng da… không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Công an thị trấn Cái Nước và Công an xã Lương Thế Trân kiểm tra đồng loạt một số cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp.

Lúc này, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 25 tấn hóa chất công nghiệp do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Các loại loại hóa chất trên chủ yếu phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi…

Hiện, toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên đã bị ngành chức năng tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.