Phát hiện 260 tài xế vượt đèn đỏ tại ngã tư ở Hà Nội trong một ngày

Ngày 11/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 10/10 đến 12h ngày 11/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 15.100 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 74,5km/h.

Trong số hơn 15.100 phương tiện nêu trên, camera AI đã phát hiện 38 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được CSGT thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), CSGT đã phát hiện 214 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 260 trường hợp vượt đèn đỏ; 4 trường hợp đi ngược chiều.

Người điều khiến xe máy không đội mũ bảo hiểm bị camera AI ghi lại (Ảnh: Cục CSGT).

Trong khoảng thời gian nêu trên, camera AI tại đường Lê Văn Lương cũng ghi nhận 3 trường hợp đi sai làn đường.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.