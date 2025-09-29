Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT cảnh báo tài xế có ý định đối phó camera AI bằng áo hình dây an toàn

29-09-2025 - 10:50 AM | Xã hội

Vừa qua, hệ thống camera tích hợp công nghệ AI của Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô. Tuy nhiên, để tránh bị xử phạt một số người đã mách nhau đối phó bằng cách mua áo có hình dây an toàn.

Cục CSGT cảnh báo tài xế có ý định đối phó camera AI bằng áo hình dây an toàn- Ảnh 1.

Hình ảnh camera tích hợp AI ghi lại rõ nét hành vi vi phạm.

Vừa qua, Cục CSGT thí điểm triển khai lắp đặt hệ thống camera tích hợp công nghệ AI trên các tuyến cao tốc đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, trong số đó có hàng nghìn tài xế không thắt dây an toàn. Đây là việc đáng báo động khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, một số người còn truyền nhau đối phó bằng cách mua áo có vạch kẻ, khi nhìn xa tương tự như đang đeo dây đai an toàn.

Theo Cục CSGT, dây an toàn 3 điểm trên xe ô tô là một trong những phát minh quan trọng nhất góp phần cứu sống hàng triệu mạng người khi tham gia giao thông.

Khi xảy ra va chạm đột ngột với tốc độ cao (khoảng 50-60km/h), dây đai sẽ tự động siết giữ chặt người ngồi ở ghế, nhờ đó, giảm thiểu được chấn thương.

Nếu không có dây đai an toàn, khi ô tô bất ngờ phanh gấp, va chạm mạnh, hay bị lật nghiêng, người ngồi sẽ bị văng về phía trước, đập đầu vào các bộ phận khác trong xe, hoặc thậm chí là văng ra ngoài dẫn tới chấn thương và có thể tử vong.

Đối với xe ô tô hiện đại thì dây đai an toàn được kết hợp với túi khí để tăng thêm độ an toàn cho người ngồi trên xe nếu xảy ra va chạm.

Cục CSGT cho biết, các trường hợp mặc áo có hình dây an toàn không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Bởi các dữ liệu được camera ghi lại sẽ đưa về Trung tâm Thông tin chỉ huy Cục CSGT. Sau đó hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi.

Cụ thể, hệ thống sẽ trích xuất hình ảnh/clip liên quan gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

camera AI

