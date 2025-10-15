Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã bán khắp nơi

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về các sản phẩm Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT và MEGAFOOD bị xác định là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Nhiều loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã được tiêu thụ. Ảnh: Internet

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết những sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả điều tra tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên) cho thấy doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh các loại dầu thực vật nêu trên.

Thông báo được ban hành căn cứ Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên liên quan đến vụ việc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên khuyến cáo người dân không mua, bán hoặc sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng giả.

Tháng 5-2025, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô hàng chục ngàn tấn. Kết quả điều tra cho thấy các cơ sở trong đường dây này đã sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để chế biến thành sản phẩm tiêu dùng cho người.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng dầu ăn nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi bị một số cơ sở lợi dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm cho người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.