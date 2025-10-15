Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã bán khắp nơi

15-10-2025 - 10:17 AM | Thị trường

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nhiều sản phẩm dầu ăn như CHICA, TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT, MEGAFOOD vừa bị phát hiện là hàng giả, kém chất lượng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về các sản phẩm Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT và MEGAFOOD bị xác định là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã bán khắp nơi- Ảnh 1.

Nhiều loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã được tiêu thụ. Ảnh: Internet

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết những sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả điều tra tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên) cho thấy doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh các loại dầu thực vật nêu trên.

Thông báo được ban hành căn cứ Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên liên quan đến vụ việc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên khuyến cáo người dân không mua, bán hoặc sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng giả.

Tháng 5-2025, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô hàng chục ngàn tấn. Kết quả điều tra cho thấy các cơ sở trong đường dây này đã sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để chế biến thành sản phẩm tiêu dùng cho người.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng dầu ăn nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi bị một số cơ sở lợi dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm cho người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo N.Dung

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm

Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm Nổi bật

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại Nổi bật

Miền Tây: Cua biển cột bằng dây nilon giá 450.000 đồng/kg

Miền Tây: Cua biển cột bằng dây nilon giá 450.000 đồng/kg

10:01 , 15/10/2025
Logitech “chạm’ đến cảm xúc với giải thưởng Inspirational Brand Award như thế nào

Logitech “chạm’ đến cảm xúc với giải thưởng Inspirational Brand Award như thế nào

10:00 , 15/10/2025
Chương mới của Việt Nam: Tăng trường Số và Xanh giữa bất ổn toàn cầu

Chương mới của Việt Nam: Tăng trường Số và Xanh giữa bất ổn toàn cầu

10:00 , 15/10/2025
Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta

09:43 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên