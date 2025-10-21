Phát hiện "bí mật" của nhân viên truyền thông Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh và giám đốc

Giám đốc Công ty Tung Dining và nhân viên truyền thông trốn thuế như thế nào?

Tối 20/10, báo CAND thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 2 bị can: Hoàng Tùng (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Tung Dinning - hiện là Công ty Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 19/3/2024, Cục thuế TP.Hà Nội thanh tra, phát hiện trong thời gian từ năm 2019-2023, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, doanh thu để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.

Ngày 28/10/2024, Cục thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ.

2 bị can Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (Ảnh: TTXVN).

Kết quả điều tra xác định, Tùng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Còn Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của công ty, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Tùng và Ánh trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Báo Tiền phong thuật lại cáo trạng cho thấy, công ty Tung Dining kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 đến năm 2023; trong đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu; năm 2019-2020 lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; các năm 2021- 2023 lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng - 8,8 tỷ đồng - 10,6 tỷ đồng.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền, công ty thường sử dụng 2 tài khoản của Ngân hàng Agribank. Tuy nhiên, từ năm 2019-2023, công ty có doanh thu hơn 17,7 tỷ đồng.

Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Công ty Nhà hàng Tung Dinning trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng cáo buộc, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức cho người góp vốn hơn 6,7 tỷ đồng; dùng 16,8 tỷ đồng mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế TP.Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế TNCN là hơn 335 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, Tùng và Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên, thông tin này được đăng tải trên tờ Quân đội nhân dân.

Cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế có thể đối diện hình phạt nào?

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 200 của Bộ Luật hình sự, cá nhân trốn thuế có thể chịu mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm áp dụng với một trong các trường hợp sau:

Phạm tội có tổ chức; Số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 2 lần trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

Đặc biệt, phạm tội trốn thuế với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 1,5-4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn đối với doanh nghiệp trốn thuế trên 1 tỷ đồng có thể bị phạt tiền 3-10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm.