Phát hiện chất gây ung thư vượt mức 344 lần cho phép trong loạt đồ chơi trẻ em bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử

08-11-2025 - 15:22 PM | Sống

Các đồ chơi được lấy mẫu phát hiện phthalates vượt chuẩn đến 344 lần, nhóm chất này nếu tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương hệ sinh sản và gây rối loạn nội tiết, thậm chí dẫn đến ung thư.

Thời điểm mua sắm cuối năm như Black Friday, lễ độc thân 11/11 đang đến gần. Trong khi nhiều người tìm hàng giá rẻ từ các sàn thương mại điện tử, cơ quan hải quan Hàn Quốc vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý hàng giả, đặc biệt là đồ trang sức, móc khóa có nguy cơ chứa hóa chất gây ung thư ở mức cực cao.

Theo báo cáo được công bố ngày 5/11, lực lượng chức năng nước này đã phát hiện hơn 600.000 sản phẩm khả nghi, trong đó lấy mẫu 250 món trang sức tiếp xúc trực tiếp với da để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy 112 mẫu chứa chì, cadimi và chất làm dẻo (phthalates) vượt ngưỡng an toàn. Một số mẫu vượt chuẩn tới 5527 lần.

Trong đó, nổi bật là móc khóa nhân vật Labubu thuộc dòng sản phẩm của Pop Mart rất được giới trẻ toàn cầu ưa chuộng. Khi kiểm tra 5 mẫu hàng nhái, có 2 mẫu bị phát hiện phthalates vượt chuẩn đến 344 lần. Các nhà khoa học cảnh báo nhóm chất này nếu tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương hệ sinh sản và gây rối loạn nội tiết.

Phát hiện chất gây ung thư vượt mức 344 lần cho phép trong loạt đồ chơi trẻ em bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử- Ảnh 1.

Theo định nghĩa của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), chì, cadimi và phthalates đều là chất độc có khả năng gây ung thư và tổn thương thận, hệ tiêu hóa, hệ sinh sản nếu tiếp xúc quá mức.

Giới chức hải quan Hàn Quốc khuyến nghị người tiêu dùng nên cẩn trọng với các sản phẩm giá rẻ, trôi nổi trên mạng. Những lô hàng giả thường không được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ hóa chất độc hại cao hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.

Đáng chú ý, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc từng hướng dẫn một “mẹo” phân biệt Labubu thật - giả: hàng chính hãng sẽ có đúng 9 chiếc răng nanh, trong khi hàng nhái thường thiếu một hoặc vài răng do lỗi khuôn đúc.

Các chuyên gia hóa học cũng nhắc lại rằng phthalates không chỉ có ở đồ chơi hay móc khóa. Nhóm chất này có thể xuất hiện trong nhiều vật dụng quen thuộc như hộp đựng thức ăn, đồ nhựa gia dụng… Vì vậy cần lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hạn chế dùng đồ nhựa không rõ nguồn gốc, nhất là đồ tiếp xúc trực tiếp với da hoặc thực phẩm.

Nguồn và ảnh: TOPick

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

