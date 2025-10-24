Phát hiện hang động có cảnh quan huyền bí, nổi lên qua 1 bộ ảnh, du khách nhận xét: Ngỡ như trong phim

Thiên nhiên Việt Nam được ưu ái, sở hữu những cảnh quan tuyệt đẹp, vừa kỳ vĩ, vừa mang vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ. Trong đó, các hang động tại những vịnh biển nổi tiếng của Quảng Ninh không chỉ nổi bật với những hình thù đá vôi kỳ lạ mà còn ẩn chứa những huyền thoại thú vị.

Mới đây, một hang động như thế nằm ở khu vực rìa Vịnh Bái Tử Long, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một bộ ảnh cưới. Cụ thể, bộ ảnh cưới này của một chú rể người Việt với một cô dâu người Nga, bối cảnh đặc biệt khiến bộ ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhậ được sự quan tâm.

Hang động được tìm kiếm nhiêu sau khi xuất hiện trong 1 bộ ảnh cưới (Ảnh Niên và Katia)

Sức hút từ bộ ảnh khiến không ít du khách tò mò muốn khám phá vẻ đẹp huyền bí của bối cảnh. Và đây là hang Ngọc Rồng. Nhiều người ví hang động này như một cảnh quay trong phim, hay so sánh với một địa điểm nước ngoài nào đó.

Vẻ đẹp thiên nhiên huyền bí nơi hang Ngọc Rồng

Hang Ngọc Rồng thuộc phường phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả cũ, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây sở hữu cảnh quan đặc trưng của hệ thống hang động thuộc vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. Đó là vô vàn những khối thạch nhũ tuyệt đẹp, từ đó tạo thành những hình thù lạ mắt, độc đáo, tạo ấn tượng với du khách.

Ngoài ra, theo người dân bản địa, đằng sau hang Ngọc Rồng còn có nhiều truyền thuyết kỳ bí. Tương truyền rằng, vào một thời điểm vùng đất này đối mặt với mối đe dọa xâm lược, một đội quân Rồng từ thiên giới đã xuất hiện để bảo vệ đất liền. Để đối phó với kẻ thù, đàn Rồng đã nhả ra những viên ngọc quý, tạo thành hàng nghìn hòn đảo đá, và Hang Ngọc Rồng chính là nơi giấu viên ngọc quý của Rồng mẹ.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Câu chuyện trên chỉ là do người bản địa truyền tai nhau, nhưng nó cũng phần nào khiến hình ảnh hang động trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Ngay từ cửa hang, du khách có thể bị choáng ngợp bởi hững vòm đá vôi cao lên đến 15,8 mét, tạo ra một không gian huyền bí, rộng lớn và thoáng đãng. Không gian trong hang luôn mát mẻ, và sự yên tĩnh nơi đây làm cho du khách cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.

Trước kia, hang Ngọc Rồng chưa được khai thác rộng rãi đón khách tới tham quan, du lịch. Nhưng trong 1 năm trở lại đây, việc một số sự kiện chọn nơi đây là điểm tổ chức đã phần nào mở ra thêm cơ hội cho du khách. Ví dụ như Show trình diễn thực cảnh "Đi tìm Dấu Ngọc", tổ chức vào tháng 6 năm nay.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, show diễn được được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, nước, khói và lửa, tái hiện truyền thuyết về Mẹ Rồng và viên ngọc huyền bí. Chương trình kéo dài khoảng 40 phút, mang đến cho khán giả trải nghiệm đa giác quan trong không gian huyền bí của hang động.

Hang Ngọc Rồng được lựa chọn làm điểm tổ chức 1 show diễn thực cảnh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Những hang động khác đang chờ du khách khám phá

Không chỉ có Hang Ngọc Rồng, Quảng Ninh còn sở hữu nhiều hang động khác mang vẻ đẹp tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mỗi hang động tại đây đều có những đặc điểm riêng biệt, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả khách quốc tế.

Hang Sửng Sốt: Nằm trên đảo Bồ Hòn, Hang Sửng Sốt là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Vịnh Hạ Long. Hang động này được đánh giá là một trong những nơi có cấu trúc thạch nhũ phong phú và đẹp mắt nhất. Các khối đá trong hang có hình thù kỳ lạ, tạo nên những bức tranh thiên nhiên sống động. Không gian trong hang rộng lớn và mát mẻ, rất thích hợp cho du khách tham quan và tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Hang Trinh Nữ: Nằm trên đảo Cô Tô, Hang Trinh Nữ là một trong những hang động ít được biết đến nhưng lại rất đặc biệt. Hang động này mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc vào một thế giới huyền bí với những khối thạch nhũ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Không khí trong hang yên tĩnh và trong lành, là nơi lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng.

Ảnh Sinh Tour

Hang Đầu Gỗ: Nằm trên đảo Đầu Gỗ, Hang Đầu Gỗ nổi bật với hệ thống thạch nhũ đa dạng, có tuổi đời hàng triệu năm. Đây là một điểm đến quen thuộc của du khách khi đến thăm Vịnh Hạ Long. Cấu trúc đá trong hang độc đáo, tạo nên không gian kỳ bí và lôi cuốn. Du khách khi đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành của hang động.

Hang Luồn: Nằm ở khu vực Vịnh Hạ Long, Hang Luồn mang đến cho du khách một không gian thư giãn tuyệt vời. Nước biển trong vắt với màu xanh ngọc bích và các đảo đá vôi bao quanh tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền kayak, khám phá hệ động thực vật phong phú và thưởng thức bữa trưa trên tàu.