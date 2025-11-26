Phát hiện hóa chất độc hại trong 21 mẫu khăn lau mặt bán chạy nhất các sàn thương mại điện tử

Khăn lau mặt dùng một lần đang trở thành xu hướng vì sự tiện lợi và sạch sẽ, nhiều người coi đây là lựa chọn thay thế khăn bông truyền thống để tránh vi khuẩn. Tuy nhiên, mới đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố kết quả kiểm nghiệm khiến nhiều người bất ngờ.

Trong 23 mẫu khăn rửa mặt được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử tại nước này như Taobao, Pinduoduo, có 21 mẫu được phát hiện dư tồn hóa chất độc hại carbon disulfide (CS2), một chất có thể gây kích ứng da, dị ứng và thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Theo báo cáo do đơn vị kiểm nghiệm tại Quảng Châu (Trung Quốc) thực hiện, phần lớn khăn lau mặt hiện nay sử dụng chất liệu ghi là “xơ thực vật” hoặc “sợi cellulose tái sinh”. Thành phần chính của chúng là sợi viscose, vốn phải trải qua quá trình sản xuất dùng đến carbon disulfide và đây là lý do khiến hóa chất dư tồn trong khăn.

Trong số 23 mẫu kiểm nghiệm có 21 mẫu chứa CS2, chỉ có 2 mẫu ghi rõ 100% cotton là an toàn, không phát hiện hóa chất dư tồn.

CTV nhấn mạnh "bông thật" mới là sản phẩm làm từ 100% cotton. Còn các sản phẩm chỉ ghi "mềm mại" lại không phải cotton, thường là sợi viscose hoặc loại vải tổng hợp khác.

Sự khác biệt nhỏ trên bao bì có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng mình đang dùng khăn cotton tự nhiên, trong khi thực tế lại là chất liệu chứa hóa chất tồn dư.

Khăn lau mặt dùng 1 lần là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da mỗi ngày, vì vậy hóa chất tồn dư dù ở nồng độ nhỏ cũng có thể gây hại lâu dài.

Tác động lên da bao gồm: Dị ứng, đỏ rát, ngứa; Viêm da tiếp xúc; Tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da khô, dễ kích ứng; Nặng hơn có thể dẫn đến mụn, viêm nhiễm, "xuống cấp" da không hồi phục.

Tác động toàn thân nếu hấp thụ qua da lâu ngày: Đau đầu; Chóng mặt; Mệt mỏi; Ảnh hưởng hệ thần kinh.

Các chuyên gia cảnh báo người có da nhạy cảm lại càng dễ gặp vấn đề khi dùng khăn có chứa CS2.

5 cách chọn khăn lau mặt an toàn

Để tránh mua nhầm sản phẩm rẻ nhưng chứa hóa chất tồn dư, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên chú ý:

- Ưu tiên sản phẩm ghi rõ “100% cotton”.

- Tránh các loại ghi không rõ thành phần nguyên liệu.

- Chọn thương hiệu có chứng nhận an toàn hoặc uy tín.

- Mở bao bì kiểm tra mùi, nếu có mùi hóa chất, nên bỏ.

- Không mua sản phẩm siêu rẻ, không nguồn gốc.

Nguồn và ảnh: TOPick