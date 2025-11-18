Theo Daily Galaxy, một mỏ dầu khổng lồ, được các đoàn nghiên cứu của Nga tuyên bố có trữ lượng lên tới 511 tỷ thùng, đã được phát hiện dưới Biển Weddell, thuộc khu vực Nam Cực. 511 tỷ thùng được báo cáo gần gấp đôi trữ lượng đã được chứng minh của Ả Rập Xê Út và gấp hơn mười lần sản lượng của Biển Bắc trong 50 năm qua. Đây không phải là một phát hiện nhỏ - nó là một trong những trữ lượng dầu lớn nhất từng được báo cáo trên Trái Đất.

Thông tin về mỏ dầu tiềm năng này được trình lên Ủy ban Kiểm toán Môi trường (EAC) của Quốc hội Anh vào giữa năm 2024, lập tức gây chú ý trong cả giới khoa học và cộng đồng năng lượng toàn cầu. Sự kiện này làm nổi bật tiềm năng năng lượng khổng lồ của các vùng cực xa xôi, vốn trước đây ít được khai thác và nghiên cứu.

Theo các ước tính được trình bày trước Quốc hội Anh, trữ lượng 511 tỷ thùng được xác định dựa trên các nghiên cứu địa chấn thực hiện bởi tàu thăm dò Nga trên Biển Weddell. Dữ liệu này, mặc dù chưa được xác minh độc lập trong các tài liệu khoa học công khai, đã dấy lên nhiều câu hỏi về tiềm năng kinh tế và chiến lược của khu vực.

Phát hiện này cũng khiến các nhà khoa học và chuyên gia địa chính trị quan tâm, bởi quy mô của mỏ dầu tiềm năng vượt xa các trữ lượng từng biết đến. Giáo sư Klaus Dodds, chuyên gia địa chính trị tại Đại học London, nhận định: “Đây là một trong những trữ lượng dầu lớn nhất từng được báo cáo trên Trái Đất. Mức độ tiềm năng của nó có thể làm thay đổi cách nhìn nhận về nguồn cung dầu toàn cầu trong tương lai.”

511 tỷ thùng được xác định dựa trên các nghiên cứu địa chấn thực hiện bởi tàu thăm dò Nga trên Biển Weddell.

Khu vực nghiên cứu của Nga nằm sâu dưới Biển Weddell, nơi điều kiện môi trường khắc nghiệt và băng dày làm việc khảo sát trở nên vô cùng khó khăn. Các đoàn nghiên cứu đã sử dụng công nghệ địa chấn hiện đại để lập bản đồ dưới đáy biển, xác định các cấu trúc địa chất có khả năng chứa dầu và khí tự nhiên.

Nga đã duy trì các trạm nghiên cứu ở Nam Cực từ những năm 1950 và tăng cường khảo sát địa chấn trong những năm gần đây. Mặc dù mục đích chính là nghiên cứu khoa học, các chuyên gia lưu ý rằng dữ liệu thu thập được cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về các khu vực tiềm năng để khai thác năng lượng trong tương lai.

Dù Nga là người phát hiện ra nhưng phần lớn kho báu này lại nằm trong khu vực mà Vương quốc Anh tuyên bố chủ quyền. Nam Cực được bảo vệ theo Hiệp ước Nam Cực năm 1959, cấm phát triển khoáng sản và dầu mỏ trong khu vực. Lợi ích của Vương quốc Anh tại Nam Cực do Bộ Ngoại giao nước này chịu trách nhiệm quản lý.﻿

Tuy nhiên, phát hiện này có tầm ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế và chiến lược. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng và các nguồn dầu mỏ truyền thống dần cạn kiệt, những trữ lượng dầu chưa khai thác ở các vùng cực xa xôi có thể trở thành tài sản chiến lược quan trọng.

Theo các báo cáo, việc phát hiện mỏ dầu khổng lồ này có thể ảnh hưởng tới cách các quốc gia hoạch định chiến lược năng lượng dài hạn. Nga, vốn là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn, có thể cân nhắc khai thác trong tương lai khi công nghệ và điều kiện môi trường cho phép. Sự phối hợp với các quốc gia khác quan tâm đến năng lượng vùng cực cũng có thể định hình các quyết định đầu tư và khai thác trong nhiều thập kỷ tới.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc khai thác dầu ở những khu vực khắc nghiệt như Biển Weddell sẽ đòi hỏi công nghệ tiên tiến và chi phí rất cao. Tuy nhiên, quy mô khổng lồ của trữ lượng dầu tiềm năng khiến những thách thức này trở nên có giá trị kinh tế. Nếu khai thác hiệu quả, mỏ dầu này có thể bổ sung nguồn cung năng lượng toàn cầu trong nhiều thập kỷ, làm thay đổi bản đồ năng lượng thế giới.