Phát hiện người đàn ông 45 tuổi làm shipper nhưng sở hữu hơn 10 căn nhà, 4 xe ô tô: “Dù lương thấp và vất vả, tôi chưa từng thấy chán nghề”

Theo Baijiahao, nhân vật gây chú ý này là Kha Đại Dũng – một shipper với 7 năm kinh nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc. Điều đặc biệt là dù sở hữu hơn 10 căn nhà, nhiều bất động sản giá trị và 4 chiếc xe hơi sang trọng, anh vẫn chọn công việc chuyển phát nhanh như một nghề gắn bó lâu dài.

Chủ tịch giả nghèo làm shipper

Khi còn học đại học, Kha Đại Dũng sớm thể hiện tư duy kinh doanh sắc bén. Sau khi tốt nghiệp, anh được tuyển vào làm công chức tại thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc. Thế nhưng công việc văn phòng nhàm chán khiến anh buộc phải chuyển sang làm tại một doanh nghiệp lớn trong khu vực.

Bước ngoặt đến vào năm 2001, khi phong trào học tiếng Anh nở rộ tại Trung Quốc. Nhận thấy cơ hội, Kha Đại Dũng đưa gia đình tới Chiết Giang và lập công ty chuyên kinh doanh máy hỗ trợ học tiếng Anh. Ngay trong năm đầu, thị trường phát triển thuận lợi giúp doanh nghiệp của anh mở rộng nhanh chóng.

Ở giai đoạn đỉnh cao, công ty của Kha Đại Dũng có gần 80 điểm bán trên khắp Trung Quốc. Lợi nhuận tăng trưởng ổn định giúp chủ doanh nghiệp trẻ có tiền đầu tư vào bất động sản. Giá trị những căn nhà và mặt bằng Kha Đại Dũng mua thời điểm đó đều tăng mạnh, giúp anh sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Năm 2005, Kha Đại Dũng trở lại Hồ Bắc, thuê 4 quầy hàng tại khu Guangbutun để kinh doanh máy tính và điện thoại. Tuy nhiên, đến năm 2011, việc kinh doanh máy tính ngày càng ế ẩm. Anh buộc phải đóng bớt quầy, giao những điểm bán còn lại cho vợ con quản lý, còn bản thân tạm gác công việc để ở nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi có nhiều thời gian rảnh, Kha Đại Dũng lại “không thể ngồi yên”. Anh nói bản thân cần một công việc năng động hơn. Đúng lúc đó, công ty chuyển phát nhanh JD.com tuyển nhân viên giao hàng. Không đắn đo, anh nộp đơn ứng tuyển với hai lý do: rèn luyện sức khỏe và thuận tiện đưa đón con gái nhỏ đi học.

Lộ danh tính đại gia từ… lần nhờ bạn chuyển nhà

Mỗi ngày, Kha Đại Dũng dậy từ lúc 4 giờ sáng, rong ruổi khắp các tuyến phố để giao hàng. Buổi chiều, anh kết thúc công việc lúc 17h để kịp đến trường đón con. Nhờ sự chăm chỉ và tác phong nghiêm túc, anh nhanh chóng trở thành “nhân viên giao hàng 5 sao” của JD.com.

Trong mắt đồng nghiệp, anh vẫn chỉ là một shipper bình thường, giản dị và cần mẫn. Chỉ đến khi một đồng nghiệp được anh nhờ hỗ trợ chuyển nhà, thân phận của Kha Đại Dũng mới dần lộ rõ.

Khi bước vào căn nhà khang trang, nội thất đắt tiền và chứng kiến cả dàn xe hơi sang trọng của Kha Đại Dũng, người này không khỏi sững sờ.

“Tôi luôn nghĩ anh Kha có hoàn cảnh khó khăn nên mới làm việc chăm chỉ như vậy. Không ngờ anh ấy lại giàu đến mức này”, người đồng nghiệp chia sẻ.

Sau đó, Kha Đại Dũng cũng thẳng thắn xác nhận chuyện sở hữu nhiều bất động sản tại Vũ Hán và một số tài sản giá trị khác. Toàn bộ đều là thành quả từ giai đoạn kinh doanh trước đây. Anh chọn công việc giao hàng đơn giản vì “cảm thấy vui” và vì nó mang lại cảm giác bận rộn mà anh mong muốn.

Với anh Kha, “mỗi nghề đều có áp lực riêng” và điều quan trọng nằm ở cách mỗi người đối diện với áp lực đó. Anh khẳng định không bao giờ thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi làm shipper, dù mức lương khiêm tốn và công việc vất vả.

"Không có sự phân biệt cao và thấp ở nghề nghiệp. Nếu bạn làm một công việc, bạn phải yêu thích và cố gắng hết sức để làm tốt công việc đó. Khi làm nghề shipper, tôi luôn nghiêm túc và tận tâm với công việc. Dù lương không cao và khá vất vả nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán với nghề này" , anh Kha cho biết.

Suốt 7 năm qua, vị đại gia kín tiếng vẫn đều đặn dậy từ 4h sáng, giao từng kiện hàng như bao shipper khác. Với anh, đó không chỉ là công việc mà còn là cách sống – một nhịp độ vừa đủ giúp anh duy trì sức khỏe, kỷ luật và tìm thấy niềm vui giản dị mỗi ngày.

