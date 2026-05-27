Phát hiện người phụ nữ có mùi lạ và dáng đi bất thường: Hải quan lập tức yêu cầu kiểm tra

Một vụ vận chuyển trái phép động vật sống qua biên giới với số lượng lớn đã bị phát hiện tại cửa khẩu Văn Cẩm Độ (Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo thông tin từ cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 22/5, hải quan cửa khẩu Văn Cẩm Độ đã phát hiện một hành khách nhập cảnh có hành vi buộc giấu động vật ngoại lai trên người, gồm 43 con rùa Hermann và 15 con rùa chân đỏ.

Trong ngày xảy ra vụ việc, khi đang làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh, cán bộ hải quan phát hiện một nữ hành khách mặc váy rộng đi qua “luồng không khai báo”. Trong lúc di chuyển, phần váy của người này đung đưa bất thường, bên dưới lộ dấu hiệu có vật lạ nên lực lượng chức năng lập tức chặn lại để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, khi tiếp cận người phụ nữ, cán bộ hải quan ngửi thấy mùi tanh rõ rệt của động vật. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy bên trong váy, người này dùng quần bó màu đen buộc chặt vào hai bên đùi để giấu nhiều con rùa sống, tổng cộng 58 con.

Kết quả giám định của Viện giám định tư pháp Bằng Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) xác định: trong số này có 43 con thuộc loài rùa Hermann (họ rùa cạn), 15 con là rùa chân đỏ Nam Mỹ. Cả hai loài đều nằm trong Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), không có phân bố tự nhiên tại Trung Quốc và được xếp vào nhóm loài ngoại lai.

Hiện số rùa sống này đã được bàn giao cho Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố Thâm Quyến (chi nhánh La Hồ) để tiếp nhận, chăm sóc. Vụ việc đã được chuyển sang bộ phận chống buôn lậu của hải quan Trung Quốc để tiếp tục xử lý.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cũng nhấn mạnh các quy định của Công ước CITES và các văn bản pháp luật liên quan. Nếu không có giấy phép hợp pháp, việc buôn bán, mang theo hoặc gửi các loài nguy cấp và sản phẩm của chúng qua biên giới là hành vi bị nghiêm cấm. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp của nước này.

