Phát hiện nhóm môi giới làm giả giấy tờ mua bán 300 căn nhà ở xã hội

07-01-2026 - 16:10 PM | Bất động sản

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.

Ngày 7/1 Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra năm 2024 và 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng, đã được khởi công từ ngày 14/3/2024. Ngày 19/4/2024, chủ đầu tư là Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án.

Trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng bên ngoài để làm giả nhiều loại giấy tờ nhằm trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Đến nay, Công ty Cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng mua bán hơn 300 căn hộ với khách hàng, tổng số tiền đặt mua nhà trên 200 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H, Nguyễn Tú A và 1 đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Th đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng và nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

