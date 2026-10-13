Phát hiện Phúc Long “chơi lớn” nhất Hà Nội: Xây hẳn cửa hàng hình du thuyền giữa hồ nước trong TTTM, khách Tây ồ ạt vào hỏi địa chỉ

Phúc Long ngày càng mở rộng hệ thống cửa hàng, đồng thời cho thấy sự đầu tư đáng chú ý vào không gian trải nghiệm. Không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức trà và cà phê, nhiều cửa hàng còn được chăm chút về thiết kế, tạo nên những góc check-in bắt mắt. Mới đây, một chi nhánh tại Hà Nội bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ diện mạo độc đáo: nguyên một cửa hàng được thiết kế như chiếc du thuyền lớn nằm giữa hồ nước.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải video ghi lại trải nghiệm ghé thăm một cửa hàng Phúc Long với mô hình con thuyền nổi bật giữa mặt nước, kèm dòng trạng thái: “Phúc Long is so extra” (tạm dịch: Phúc Long chơi lớn thật sự, đầu tư quá mức luôn!).

Một vị khách cảm thán rằng Phúc Long có phần "chơi lớn" khi đầu tư hẳn cửa hàng trên chiếc thuyền. Nguồn: @derick

Người này còn hài hước chia sẻ thêm: “I don't know if Vincom is playing favorites but I guess Phúc Long needed their store to be a boat”, có thể hiểu là: “Không biết Vincom có ưu ái thương hiệu nào không, nhưng có vẻ Phúc Long nhất định phải có một cửa hàng hình con thuyền mới chịu!”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, không ít du khách nước ngoài tò mò hỏi địa chỉ để có dịp ghé thăm. Chủ nhân video sau đó cho biết đây là cửa hàng Phúc Long tại Vincom Mega Mall Smart City, thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, Hà Nội.

Nguyên một cửa hàng hình du thuyền, bước qua cầu gỗ mới vào được bên trong

Điểm khiến cửa hàng này trở nên khác biệt nằm ở thiết kế mô phỏng một chiếc thuyền lớn, đặt giữa hồ nước nhân tạo ngay tại sảnh T1 của trung tâm thương mại. Thay vì bố trí quầy hàng thông thường trên mặt sàn, Phúc Long tạo hình toàn bộ không gian như một chiếc du thuyền với tông màu trắng, đen và xanh lá đặc trưng của thương hiệu.

Cửa hàng Phúc Long khiến nhiều người phải xin địa chỉ nằm tại Vincom Mega Mall Smart City, thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, Hà Nội

Muốn bước vào bên trong, khách hàng phải đi qua một cây cầu gỗ ngắn bắc từ khu vực bên ngoài lên thuyền. Chi tiết này khiến trải nghiệm ghé quán có phần thú vị hơn, tựa như đang chuẩn bị lên một chuyến hải trình thu nhỏ giữa lòng trung tâm thương mại.

Muốn bước vào bên trong, khách hàng phải đi qua một cây cầu gỗ ngắn bắc từ khu vực bên ngoài lên thuyền

Bao quanh chiếc thuyền là mặt nước được trang trí bằng những mô hình lá sen lớn xòe rộng. Các đài phun nước điểm xuyết xung quanh càng khiến tổng thể trở nên sinh động, tạo cảm giác con thuyền đang nổi giữa một hồ sen thu nhỏ. Chỉ cần đứng từ bên ngoài, cửa hàng đã đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn của khách tham quan.

Bao quanh chiếc thuyền là mặt nước được trang trí bằng những mô hình lá sen lớn xòe rộng

Không gian phía trên cũng được đầu tư không kém. Hàng chục chiếc lá sen cách điệu màu vàng đồng phủ kín một phần trần nhà, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng ấm áp, tạo nên điểm nhấn có phần sang trọng và giàu tính nghệ thuật. Trong khi đó, logo Phúc Long màu xanh lá nổi bật trên nền trắng cùng phần mái xanh quen thuộc giúp cửa hàng vẫn giữ được dấu ấn nhận diện thương hiệu.

Thiết kế bên trong con thuyền cũng được đầu tư không kém

Bên trong lòng thuyền, khu vực phục vụ khách được bố trí với những dãy ghế sofa xanh lá, bàn gỗ nhỏ và không gian thưởng thức trà, cà phê tương đối ấm cúng. Quầy gọi món và khu vực pha chế nằm ở vị trí trung tâm, đi kèm menu điện tử, tủ bánh ngọt cùng các sản phẩm trà, cà phê đóng gói.

Trước đó, trên fanpage, Phúc Long cũng giới thiệu cửa hàng với cảm hứng từ những chuyến hải trình mùa hè, nhấn mạnh thiết kế mô phỏng du thuyền và những góc chụp hình bắt mắt. Cửa hàng chính thức khai trương ngày 17/6/2026.

Đáng chú ý, giữa không gian trung tâm thương mại có nhiều biển hiệu và cửa hàng mang sắc đỏ nổi bật như BingXue hay WinMart, cửa hàng Phúc Long xanh lá nằm giữa mặt nước lại càng tạo nên sự tương phản thú vị. Từ xa, mô hình con thuyền đã đủ gây tò mò; khi đến gần, những chi tiết trang trí và lối đi bằng cầu gỗ càng khiến nhiều người muốn dừng chân khám phá.

Khách ghé quán khen không gian đẹp, đồ uống và dịch vụ cũng được chú ý

Không chỉ thu hút sự quan tâm qua những video check-in, cửa hàng còn nhận được nhiều phản hồi tích cực trên Google Reviews. Phần lớn đánh giá nhắc đến thiết kế mới lạ, vị trí đẹp trong trung tâm thương mại và sự thân thiện của nhân viên.

Một khách hàng nhận xét: “Ngoại trừ việc hơi ồn thì mọi thứ đều ổn! Check-in du thuyền Phúc Long đẹp mê li”.

Một tài khoản khác chia sẻ: “Đồ uống ngon, nhân viên thân thiện nhiệt tình, cửa hàng mới decor siêu đẹp”.

Bên cạnh không gian, chất lượng đồ uống cũng là điểm được khách hàng nhắc đến. Có người đặc biệt yêu thích món trà lài đác thơm, trong khi một số đánh giá dành lời khen cho đội ngũ nhân viên nhiệt tình, dễ thương và mong cửa hàng tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ.

Một khách hàng còn hào hứng gợi ý mọi người nên ghé trải nghiệm, nhận xét quán có view lạ mắt, đáng yêu và đồ uống hợp khẩu vị.

Có thể thấy, với những thương hiệu đồ uống có độ phủ rộng như Phúc Long, việc tạo ra một không gian đủ khác biệt đang trở thành cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của khách hàng. Tại Vincom Mega Mall Smart City, chiếc du thuyền xanh giữa hồ nước không chỉ là nơi phục vụ trà và cà phê mà còn trở thành một điểm check-in đáng chú ý, khiến nhiều người tò mò muốn tận mắt khám phá khi có dịp ghé trung tâm thương mại.

Không chỉ gây chú ý với cửa hàng hình du thuyền tại Smart City, Phúc Long thời gian gần đây còn tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại những vị trí đắc địa ở Hà Nội. Ngày 27/8/2026, thương hiệu chính thức khai trương flagship Phúc Long Hoàn Kiếm tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh Hồ Gươm và Bưu điện Hà Nội. Theo giới thiệu từ thương hiệu, không gian mới lấy cảm hứng từ kiến trúc bưu điện và những chuyến tàu kết nối, hướng đến sự giao thoa giữa nét di sản của khu phố trung tâm với nhịp sống trẻ hiện đại.

Ngày 27/8/2026, thương hiệu cũng chính thức khai trương flagship Phúc Long Hoàn Kiếm tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh Hồ Gươm và Bưu điện Hà Nội.

Hai cửa hàng với hai phong cách khác biệt cho thấy Phúc Long đang chú trọng hơn đến trải nghiệm tại điểm bán: một bên là không gian du thuyền nổi bật giữa hồ nước, một bên là flagship mang cảm hứng di sản ngay trung tâm Hà Nội. Không chỉ cạnh tranh bằng đồ uống quen thuộc, những điểm đến có thiết kế riêng cũng giúp thương hiệu tạo dấu ấn và thu hút khách hàng muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ.

Ảnh: Google Review, Phúc Long