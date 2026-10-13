Từ sạc rời đến sạc tích hợp: Cách Dat Bike Era nhân đôi tiện lợi cho người dùng

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, nhưng không ít người dùng vẫn còn e ngại chuyển đổi bởi còn nhiều băn khoăn về bài toán nạp năng lượng. Thực tế cho thấy, một trong những “rào cản” lớn nhất của người dùng không đến từ chiếc xe, mà đến từ sự phụ thuộc vào cơ chế sạc. Việc địa điểm cư trú có cho sạc xe điện không, có gần các hạ tầng thuê đổi pin không phần nào khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Để giải quyết những băn khoăn thực tế này của người dùng, mẫu xe Era mới ra mắt của thương hiệu nội địa Dat Bike đã chọn hướng đi khác biệt. Hãng hiểu rằng việc sử dụng sạc rời vốn dĩ không phải là rào cản, việc thiếu hụt hạ tầng thuê hay đổi pin lại càng không phải lý do cốt lõi. Người dùng cần sự chủ động và tự do, kiểm soát được hoàn toàn hành trình và thói quen sử dụng. Chính vì vậy, giải pháp mang thẳng hệ thống sạc vào trong thân xe có thể giúp nhân đôi sự tiện lợi.. Cách tiếp cận này giải phóng hoàn toàn người dùng khỏi sự phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài, nâng tầm trải nghiệm phương tiện xanh mỗi ngày.

Era là sản phẩm mới nhất của thương hiệu Dat Bike. Ảnh: Dat Bike

Tích hợp bộ sạc vào thân xe: Tối ưu sự tiện lợi trong sử dụng

Hướng đến trải nghiệm di chuyển liền mạch, Dat Bike ERA tích hợp bộ sạc ngay bên trong xe, giúp người dùng chủ động nạp năng lượng mà không cần bố trí thêm không gian cho bộ sạc rời. Chỉ cần mở hộc chứa bên tay phải, kéo dây cáp và kết nối với nguồn điện dân dụng 220V, người dùng có thể sạc xe tại nhiều địa điểm phù hợp, từ nhà ở, nơi làm việc, quán cà phê đến điểm lưu trú trong những chuyến đi xa.

ERA được trang bị 3 chế độ sạc linh hoạt theo nhu cầu: Tiêu chuẩn (đầy trong 3,5 giờ), Sạc nhanh (đầy trong 2 giờ 15 phút) và Sạc tăng cường Boost (sạc 15 phút di chuyển được 30km). Về kỹ thuật, hệ thống sạc tận dụng cụm động cơ để hỗ trợ tản nhiệt, giảm sự phụ thuộc vào quạt gió riêng, qua đó hạn chế tiếng ồn và tối ưu thiết kế tổng thể của xe.

Công nghệ sạc tích hợp trên Dat Bike Era tạo tiếng vang tại Innovative Choice Awards 2026. Ảnh: Better Choice Awards

Cách tiếp cận thực tế này đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026 diễn ra vào đầu tháng 10, công nghệ sạc tích hợp của Dat Bike đã nhận giải thưởng tại hạng mục “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” với hơn 48.000 lượt bình chọn.

Đây là con số phản ánh thực tế rằng, các giải pháp xanh cần bắt nguồn từ việc tối giản hóa trải nghiệm và giải quyết triệt để những bất tiện nhỏ nhất của người tiêu dùng. Cùng trong khuôn khổ sự kiện, Dat Bike cũng ghi nhận đề cử quan trọng khác là Nation Builders Awards - Hạng mục giải thưởng dành cho những doanh nghiệp đóng góp vai trò vượt ra ngoài ranh giới kinh doanh thuần túy.

Tối ưu hóa không gian và hiệu suất vận hành

Sự đột phá trong việc đưa bộ sạc vào thân xe không chỉ mang lại sự chủ động trong việc nạp năng lượng mà còn trực tiếp mở rộng không gian lưu trữ, nâng cao tính thực dụng của Dat Bike Era. Xe sở hữu không gian cốp lên tới 50 lít – mức dung tích lớn nhất trên thị trường xe máy phổ thông hiện nay. Không gian thênh thang này cho phép người dùng thoải mái chứa nhiều vật dụng cá nhân cỡ lớn như balo, mũ bảo hiểm hay đồ dùng gia đình.

Về thông số kỹ thuật, cả hai phiên bản Era E1 và E2 đều được trang bị khối pin 4.3 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 200 km sau một lần sạc đầy. Đối với nhu cầu di chuyển nội đô khoảng 20-30km mỗi ngày, thông số này giúp người dùng giảm thiểu tần suất cắm sạc và có thể duy trì sử dụng trong nhiều ngày liên tục.

Dat Bike Era vận hành bằng động cơ đặt bên hông (Side Motor) với công suất 5.000 W, cho thời gian tăng tốc từ 0-40km/h trong 3 giây. Ngoài ra, xe được trang bị các công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái như hệ thống phanh phân bổ lực CBS, chế độ hỗ trợ dắt xe, hệ thống kiểm soát hành trình và thẻ từ mở khóa thông minh, đồng thời hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng Dat Bike trên điện thoại.

Dat Bike hiện có gần 70 cửa hàng và trạm dịch vụ trên toàn quốc. Ảnh: Dat Bike

Bên cạnh việc liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm mang tính đột phá, năng lực cung ứng dịch vụ hậu mãi cũng là yếu tố được Dat Bike chú trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hãng khai trương trung tâm dịch vụ sửa chữa 1.000m2 tại Hà Nội nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo dưỡng của người dùng khu vực phía Bắc hồi tháng 8 và tính đến tháng 10, Dat Bike đã mở rộng hệ sinh thái lên gần 70 cửa hàng 3S trên toàn quốc.

Việc gia tăng mật độ điểm chạm vật lý, kết hợp cùng một sản phẩm đề cao tính chủ động và thực dụng như Era cho thấy chiến lược phát triển bền vững của Dat Bike. Hãng không chỉ cung cấp một phương tiện di chuyển, mà còn trao cho người tiêu dùng sự tiện lợi và tự do để thoải mái tận hưởng hành trình giao thông xanh.