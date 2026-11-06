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Phát hiện tài khoản ngân hàng của bạn thường xuyên luân chuyển dòng tiền lớn, thanh niên SN 2004 tìm cách chiếm 1,4 tỷ đồng: Công an vào cuộc

| | Smart Money

Phát hiện tài khoản ngân hàng của bạn thường xuyên luân chuyển dòng tiền lớn, thanh niên SN 2004 tìm cách chiếm 1,4 tỷ đồng: Công an vào cuộc

Trong quá trình gọi video, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của bạn thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư.

Ngày 04/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn (SN 2004, trú Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm Telegram có tên "Rocket" và trang web bybois.com. Do liên tục thua lỗ trong quá trình đầu tư, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, Tuấn vay mượn tiền của hơn 10 cá nhân, đồng thời vay qua các ứng dụng tín dụng và ngân hàng, với tổng số tiền nợ gốc và lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Đến tối ngày 23/3/2026, trong quá trình gọi video cho bạn là L.V.H.L (trú tỉnh Quảng Trị) để hỏi vay tiền, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư. Tuấn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L tin tưởng, đồng ý cho Tuấn mượn tiền vốn phục vụ công việc.

Sau đó, L tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu cần vốn làm việc để vay tiền của anh L.A.T. Khi nhận được tiền, L chuyển toàn bộ cho Phạm Nhật Tuấn. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Nhật Tuấn đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Phạm Nhật Tuấn có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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