Phát hiện tàu Trung Quốc nặng gần 7.000 tấn, dài 87 m, di chuyển liên tục 60 ngày trên biển, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở độ sâu 10.000 m

Theo thông tin từ Viện Khoa học Trung Quốc, Thám Sách 2 (Tan Suo Er Hao) là tàu nghiên cứu biển sâu được đưa vào hoạt động năm 2020. Tàu có chiều dài 87,25 m, rộng 18,8 m, chiều cao tối đa 32,55 m và lượng giãn nước đầy tải 6.832,6 tấn.

Tàu có tốc độ tối đa 14,2 hải lý/giờ, tương đương khoảng 26,3 km/h, với tầm hoạt động trên 15.000 hải lý (hơn 27.780 km). Đặc biệt, Thám Sách 2 có khả năng tự duy trì hoạt động trên biển hơn 60 ngày mà không cần tiếp tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc của 60 người, gồm 25 thủy thủ và 35 nhân viên nghiên cứu.

Điểm nổi bật của Thám Sách 2 là khả năng hỗ trợ triển khai các phương tiện lặn có người lái và không người lái xuống những vùng biển sâu. Trong đó, tàu có thể mang theo tàu lặn Fendouzhe, được thiết kế hoạt động ở độ sâu tới 10.000 m và Shenhai Yongshi có khả năng lặn tới 4.500 m.

Để phục vụ những nhiệm vụ này, Thám Sách 2 được trang bị hệ thống định vị động DP-2, cho phép duy trì vị trí trên mặt biển trong quá trình triển khai và thu hồi tàu lặn. Phía đuôi tàu có khung nâng hình chữ A với sức nâng 100 tấn, cùng hệ thống hỗ trợ đưa các phương tiện lặn xuống nước và thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, con tàu sở hữu 13 phòng thí nghiệm với tổng diện tích khoảng 460 m², phục vụ nghiên cứu sinh học, địa chất, hóa học, địa vật lý và phân tích dữ liệu đại dương. Khu vực boong phía sau rộng khoảng 570 m², được bố trí nhiều thiết bị chuyên dụng để lấy mẫu và khảo sát biển sâu.

Một trong những thiết bị đáng chú ý là hệ thống đo sâu đa tia có khả năng khảo sát ở độ sâu hơn 11.000 m. Tàu còn được trang bị thiết bị lấy mẫu nước chịu áp lực ở độ sâu 10.500 m, hệ thống tời địa chất với chiều dài cáp 13.000 m và thiết bị liên lạc âm thanh dưới nước có phạm vi hoạt động tối đa 11.000 m.

Nhờ hệ thống thiết bị này, Thám Sách 2 có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ như nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu, khảo sát cấu trúc địa chất, lập bản đồ đáy đại dương, thu thập mẫu nước và trầm tích, cũng như thử nghiệm các công nghệ thăm dò dưới nước.

Theo thông tin được Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Phúc Kiến công bố vào tháng 6/2023, kể từ khi xuất xưởng, Thám Sách 2 đã thực hiện các hành trình với tổng quãng đường 52.400 hải lý, tương đương khoảng 97.000 km. Con tàu cũng đã hỗ trợ tàu lặn Dũng Sĩ Biển Sâu thực hiện 284 lượt lặn, phục vụ nhiều nhiệm vụ khảo sát tại Biển Đông, vùng biển Bali của Indonesia và khu vực rãnh Mariana ở tây nam Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, những hoạt động này không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu sinh vật biển mà còn bao gồm khảo sát địa hình đáy biển, triển khai và thu hồi thiết bị quan trắc, thử nghiệm phương tiện khai thác khoáng sản dưới nước và hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, trục vớt ở vùng nước sâu.

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