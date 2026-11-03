Tăng 5 lần trong 10 tháng, một quốc gia vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất 18 năm để chống lạm phát

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) ngày 3/11 quyết định nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản, lên 4,85%. Động thái này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, đồng thời đánh dấu lần tăng lãi suất thứ năm của ngân hàng trung ương Australia trong năm 2026.

Theo tuyên bố của RBA, quyết định tăng lãi suất được thông qua với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu phản đối. Điều này cho thấy nội bộ ngân hàng trung ương vẫn có những quan điểm khác nhau về hướng đi của chính sách tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều sức ép.

Động thái trên diễn ra khi Australia tiếp tục đối mặt với tình trạng lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4% ghi nhận trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 3.

Đáng chú ý, RBA cảnh báo lạm phát có thể tiếp tục neo cao trong phần lớn năm 2027. Ngân hàng này dự báo phải đến cuối năm 2027, lạm phát mới có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu 2-3%. Mốc thời gian này chậm hơn ba quý so với dự báo trước đó.

Theo RBA, áp lực giá cả gia tăng xuất phát từ giá nhiên liệu và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng giá của các sản phẩm công nghệ.

Trong quyết định hồi tháng 9, Thống đốc RBA Michelle Bullock từng nhận định lạm phát tại Australia vẫn ở mức "quá cao", chịu tác động từ giá dầu tăng do xung đột Iran và nhu cầu chi tiêu trong nước mạnh hơn dự kiến.

Bà Bullock khi đó cảnh báo những rủi ro khiến lạm phát tăng cao hơn dự kiến đang dần hiện thực hóa. Theo nữ thống đốc, RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu cần thiết để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, việc thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đặt ra thách thức đối với nền kinh tế Australia. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trong hai quý đầu năm 2026. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 2,1% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,5% của quý I.

RBA hiện đứng trước bài toán khó: Kiểm soát lạm phát trong khi lãi suất cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tiếp tục gây sức ép lên các hộ gia đình, hoạt động tiêu dùng và nền kinh tế nói chung.

Khi được hỏi liệu Australia có nguy cơ rơi vào suy thoái hay không, Thống đốc Michelle Bullock cho biết đây hiện không phải là kịch bản cơ sở mà ngân hàng trung ương dự tính.