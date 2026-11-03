Tin nhắn cuối cùng của nữ cơ phó Learjet 60 gửi bạn trai trước khi gặp nạn

Gia đình của nữ cơ phó Nathalia Gadelha Filgueiras thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Learjet 60 cho biết cô đã nhắn tin cho bạn trai, cũng là một phi công để thông báo về tình trạng nhiễu động chỉ vài phút trước khi máy bay lao xuống Florida. Vụ tai nạn khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Ngoài ra, Filgueiras vẫn duy trì liên lạc với gia đình và đài kiểm soát không lưu cho đến khi chiếc máy bay rơi xuống đất.

Nữ cơ phó Nathalia Gadelha Filgueiras.

“Tôi nghĩ con bé nhắn tin cho bạn trai vào khoảng 12h40 và tai nạn xảy ra lúc 12h50. Filgueiras chỉ nhắn rằng: ‘Tôi đang gặp nhiễu động, máy bay đang bị đóng băng’”, ông Thiago Corteleti (44 tuổi), cha dượng của Filgueiras chia sẻ.

Theo chia sẻ của Filgueiras, cô bắt đầu thực hành bay hằng ngày sau khi học lý thuyết, tích lũy tổng cộng 88 giờ bay và vượt qua kỳ thi kiến thức hàng không. Học viện Hàng không thuộc Học khu Palm Beach County tài trợ học phí lấy bằng lái máy bay cho cô sau khi chương trình đào tạo này được triển khai vào năm 2023.

Đến năm 20 tuổi, Filgueiras tích lũy được khoảng 1.300 giờ bay. Gia đình cô không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến kinh nghiệm của nữ phi công trẻ.

Filgueiras thường xuyên cùng bạn trai thực hiện các chuyến bay và đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc cả 2 bên nhau trên bầu trời. Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, Filgueiras cũng chia sẻ video ghi lại cảnh cô và bạn trai cùng nhau thực hiện chuyến bay.

“Có bao nhiêu lần bạn thấy 2 phi công dưới 21 tuổi cùng sở hữu chứng chỉ lái máy bay thương mại, nhiều động cơ, điều khiển bằng thiết bị và chứng chỉ giảng viên bay CFI/CFI-I (giảng viên bay được chứng nhận và giảng viên bay được chứng nhận về điều khiển bằng thiết bị) không?”, cô viết trong phần chú thích video.

Nữ cơ phó Nathalia Gadelha Filgueiras và bạn trai Justin.

Lớn lên tại hạt Palm Beach, Filgueiras từng được truyền thông địa phương chú ý vào tháng 10/2023, khi lấy được giấy phép lái máy bay tư nhân ở tuổi 17, thậm chí trước cả khi có bằng lái ô tô.

“Tôi có thể nói là mình khá thích khoe khoang điều đó. Khi mọi người thường nói: ‘Ồ, bạn không biết lái xe’, tôi sẽ trả lời: ‘Đúng vậy, nhưng tôi biết lái máy bay’”, Filgueiras chia sẻ với CBS12 trong cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc lần này.