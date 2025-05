Phạt một công ty chứng khoán

Ngày 22/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 107/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) do vi phạm trong hoạt động chứng khoán.

Cụ thể, CASC bị phạt 92,5 triệu đồng vì không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động công ty chứng khoán. Đáng chú ý, trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký cho các mã trái phiếu H39CH2123004 của CTCP Hưng Thịnh Investment và HQNCH2124005 của CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, công ty không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng, trong đó thiếu tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của bên nhận chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, CASC còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Tổng mức phạt đối với CTCP Chứng khoán Thủ Đô là 152,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được thành lập từ năm 2006, các hoạt động chính của công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trụ sở chính đặt tại Tầng 8, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2025, Chứng khoán Thủ Đô ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, công ty báo lãi ròng hơn hơn 2,5 tỷ đồng, gấp 10,4 lần mức lãi ròng hơn 240 triệu đồng trong quý 1/2024. CASC cho biết quý 1 năm 2025, công ty thắt chặt chi phí do đó ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2025 đạt doanh thu 59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, CASC thực hiện được 15% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, CASC miễn nhiệm bà Ngô Thị Hằng khỏi HĐQT và bầu bổ sung 3 thành viên mới nhiệm kỳ 2024-2029 gồm bà Đặng Thị Lan Phương, ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương. Đồng thời, Công ty cũng bầu bổ sung 3 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhiệm kỳ.