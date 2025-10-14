Phát ngôn của shark Bình trước khi bị khởi tố: "Hầu hết những người đầu tư vào crypto, coin…là người nghèo, ít tiền nhưng muốn làm giàu nhanh"

Ngày 14/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Về dự án tiền ảo của Shark Bình, AntEx ra mắt vào khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.



Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain này thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.



Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Gần đây, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” Antex / Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết, và dự án thực chất là “úp bô”.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24/9, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, ông Bình cho rằng, mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị...

Vào ngày 26/9, Shark Bình đã có buổi Livestream trên Fanpage cá nhân về chủ đề: “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro”. Trong buổi chia sẻ này, Shark Bình đã trình bày nhiều suy nghĩ, nhận định về thị trường tài sản mã hóa nói chung, công nghệ Blockchain và Crypto/Coin nói riêng.

Ông cho rằng blockchain "chưa mang lại giá trị thiết thực", 99% dự án phát hành thất bại, và đặc biệt: "Hầu hết những người đầu tư vào crypto, coin… hầu hết là người nghèo, ít tiền nhưng muốn làm giàu nhanh" . Theo shark, chính tâm lý "nghe xu tăng 5 lần rồi lao vào" đã tạo ra số đông thua nặng.

Ông Bình cho biết theo các thống kê cho thấy tới hơn 17 triệu người Việt sở hữu tiền mã hóa với giao dịch hàng trăm tỷ USD. Nhưng quan sát của ông Bình cho thấy đa số nhà đầu tư lại là người thu nhập thấp, sinh viên, hoặc những người muốn “làm giàu nhanh”, nên càng dễ rơi vào rủi ro.

Trong crypto, theo ông Bình, có nhiều lớp nhà đầu tư. Nhóm thứ nhất là Nhà đầu tư doanh nghiệp là người góp vốn, nắm cổ phần nhưng không trực tiếp điều hành. Nhóm thứ 2 là Nhà đầu tư coin giai đoạn sớm sẽ tin vào sách trắng, mua coin từ đầu rồi chờ niêm yết.

Ông cho rằng rủi ro thường đến với nhóm thứ hai. Ví dụ, coin có thể bị thao túng, bị “xả” ồ ạt, hoặc dự án cài cửa sau (backdoor) để rút trộm coin. Thực chất, thị trường crypto là môi trường “thuần thao túng”, phụ thuộc vào nhóm điều hành dự án. Nếu giá bị “pump & dump” khiến nhà đầu tư cháy tài khoản thì cũng khó kêu cứu, bởi trước đây Nhà nước chưa công nhận hay quản lý loại tài sản này.

“Cá nhân tôi từng vướng vào một số dự án như vậy. Không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để xử lý, nên coi như “tự chơi tự chịu”. Điều này giống với trường hợp người nổi tiếng vô tình quảng bá sản phẩm có vấn đề: lúc ký hợp đồng, giấy tờ kiểm định đều hợp lệ, nhưng sau đó nhà sản xuất thay đổi, dẫn đến scandal. Người quảng bá không phạm luật nhưng vẫn bị mang tiếng. Tôi cũng từng bị hiểu lầm và chỉ mới đây mới lên tiếng để “giải nghiệp” cho bản thân, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư khác.

Vì thế, lời khuyên của tôi là: hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, ông nhấn mạnh.



