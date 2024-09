Phát triển cộng đồng qua việc làm bền vững và ý nghĩa

Chuẩn mực đạo đức được ghi nhận



Với lịch sử phát triển hơn 75 năm trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, ManpowerGroup đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu toàn cầu. Điều này minh chứng cho cam kết điều hành một doanh nghiệp đáng tin cậy dựa trên sự tin tưởng, minh bạch, và trách nhiệm. Năm 2024, Ethisphere - công ty danh giá thế giới về xác định và thúc đẩy các tiêu chuẩn về thực hành kinh doanh có đạo đức – đã vinh danh ManpowerGroup là một trong những công ty có chuẩn mực đạo đức nhất thế giới, đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp nhận được vinh dự này.

Hơn một thập kỷ qua, ManpowerGroup vẫn được công nhận vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những thay đổi tích cực đến môi trường và xã hội trên toàn thế giới.

Đối tác chiến lược của Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội

Là một phần của ManpowerGroup, ManpowerGroup Việt Nam tin rằng xây dựng việc làm bền vững bắt đầu từ việc giúp những người trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới việc làm đang thay đổi nhanh chóng.

Từ khi thành lập vào năm 2008, ManpowerGroup Việt Nam đã liên tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (Bộ LĐTBXH). Năm biên bản Ghi nhớ (MOU) liên tiếp giữa hai đơn vị tập trung vào các lĩnh vực chính sách về dịch vụ việc làm, chia sẻ tri thức về thị trường lao động và nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động Việt Nam.

Ông Simon Matthews, Tổng giám đốc ManpowerGroup Việt Nam

Ông Simon Matthews, Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa ManpowerGroup Việt Nam và Bộ LĐTBXH. Theo ông Simon Matthew, điều này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp và đất nước. "Điều cốt lõi mà chúng tôi muốn mang đến qua các hoạt động kinh doanh của mình chính là trân trọng giá trị riêng của mỗi cá nhân, giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn thông qua những cơ hội việc làm bền vững và ý nghĩa", ông Simon Matthews nói.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam

Trong suốt hơn 16 năm qua, ManpowerGroup Việt Nam đã kết nối hàng nghìn lao động với các cơ hội việc làm có ý nghĩa và bền vững trong nước, thể hiện sự quyết tâm của mình nhằm mang đến dịch vụ và chất lượng nhân sự xuất sắc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ManpowerGroup Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp vào việc cải thiện thị trường lao động trong nước thông qua việc phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tổ chức các buổi hội thảo, chia sẻ và tập huấn kỹ năng.

ManpowerGroup Việt Nam đang giữ vai trò là nhà cung cấp giải pháp nhân sự toàn diện cho hàng trăm doanh nghiệp, bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Các dịch vụ nhân sự mà ManpowerGroup Việt Nam cung cấp

Với trụ sở đặt tại Hà Nội, văn phòng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, cùng các văn phòng tư vấn trải dọc từ Bắc vào Nam, hơn 200 chuyên gia tư vấn và tuyển dụng của ManpowerGroup Việt Nam có thể nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động trên cả nước.

Bên cạnh những thành tựu kinh doanh, ManpowerGroup Việt Nam thường xuyên giới thiệu những nghiên cứu và báo cáo giá trị về thị trường lao động nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng và và xây dựng chiến lược nhân tài hiệu quả cho từng giai đoạn.

