Phát triển Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào chiều dài bờ biển

Ngày 5/1, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - khẳng định: Khánh Hòa đang đứng trước 'thời kỳ vàng' với những tiềm năng và cơ hội nổi trội chưa từng có. Muốn nắm bắt cơ hội này cần phải có đột phá về tư duy, cơ chế, chính sách cũng như năng lực thực thi.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, phát biểu.

Theo ông Thành, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính, "đòn bẩy" quyết định sự bứt phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sớm hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị xác lập cho Khánh Hòa.

"Tỉnh Khánh Hòa mong muốn hội thảo sẽ chỉ ra những công thức cụ thể để kết hợp sức mạnh của khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo trên mảnh đất Khánh Hòa; sớm đưa Khánh Hòa sớm trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại của cả nước", ông Thành nói.

Ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - nhấn mạnh: Cùng thế mạnh về du lịch, dịch vụ chất lượng cao, hậu cần nghề cá, trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, Khánh Hòa sở hữu “tài sản chiến lược” để phát triển mạnh mẽ kinh tế cảng biển, logistics, công nghiệp năng lượng, bán dẫn.

Ông Phạm Đại Dương - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu.

"Khánh Hòa cũng đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn về hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, nhân lực chất lượng cao. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh mẽ để thu hút các “đại bàng” công nghệ, kiến tạo các cụm ngành công nghiệp mũi nhọn tương xứng với tiềm năng", ông Dương đánh giá.

Theo ông Dương, để đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo, Khánh Hòa cần thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi chiến lược. Trong đó, chuyển đổi số để kiến tạo nền hành chính thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết Net Zero. Chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực để làm chủ nền kinh tế tri thức, phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả.

Cạnh tranh bằng dữ liệu số

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định cơ cấu kinh tế biển của Khánh Hòa hiện nay vẫn đang dựa quá nhiều vào du lịch (chiếm 45-50%), trong khi logistics cảng biển mới chỉ đóng góp khiêm tốn khoảng 5-18%. Để trở thành trung tâm kinh tế biển tầm cỡ khu vực, việc dịch chuyển cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng logistics công nghiệp và kinh tế biển xanh là yêu cầu cấp thiết

Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đề xuất xây dựng "Bản đồ dữ liệu số kinh tế biển và đô thị biển Khánh Hòa".

Hệ thống các vịnh nước sâu giúp Khánh Hòa phát triển kinh tế biển.

Theo ông Dũng, để vươn lên ngang tầm với các đô thị biển hàng đầu thế giới, Khánh Hòa không nên chỉ dựa vào lợi thế về chiều dài bờ biển hay sản lượng hàng hóa. Thay vào đó, tỉnh cần tạo lợi thế cạnh tranh bằng khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý cảng biển, hệ thống giao thông, đô thị thông minh, cũng như phát triển các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Việc triển khai cảng biển số có thể giúp giảm 10-20% chi phí logistics và rút ngắn 15-30% thời gian xử lý hàng hóa. Thậm chí, với công nghệ hiện nay, tốc độ xử lý của các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tương đương với Singapore.

"Đây chính là chìa khóa để Vân Phong và Cam Ranh bứt phá, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mới xung quanh cảng biển, mang lại doanh thu bền vững cho cả doanh nghiệp lớn và cộng đồng cư dân địa phương", ông Dũng nói.