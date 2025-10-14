Phế Liệu VN - Thu mua phế liệu tận nơi, giá cao, uy tín





Hơn 10 năm hình thành và phát triển: từ cơ sở địa phương đến mạng lưới toàn quốc

Thành lập từ năm 2012, Công ty TNHH Phế Liệu VN hiện là đối tác thu mua của hàng trăm nhà máy, công trình và khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Doanh nghiệp phát triển theo mô hình thu mua tận nơi 24/7, phục vụ cả doanh nghiệp, tổng thầu xây dựng, khu công nghiệp, xưởng sản xuất có nhu cầu thanh lý phế liệu số lượng lớn.

Hệ thống kho bãi quy mô - xe chuyên dụng - đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản giúp Phế Liệu VN có khả năng xử lý khối lượng lớn nhanh chóng, chính xác và an toàn.

"Chúng tôi hiểu rằng khách hàng cần dịch vụ nhanh, giá tốt và minh bạch. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ khảo sát - báo giá - thu gom - thanh toán đều được thực hiện trong cùng một ngày, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho doanh nghiệp" - đại diện Phế Liệu VN chia sẻ.

Thu mua tận nơi - Thanh toán liền tay - Giá cao theo giá thị trường

Điểm khác biệt lớn nhất của Phế Liệu VN nằm ở khả năng thu mua linh hoạt và thanh toán nhanh chóng. Ngay sau khi xác nhận khối lượng, công ty tiến hành thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay tại chỗ, tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Bảng giá phế liệu được cập nhật hằng ngày trên phelieuvn.com, bám sát biến động giá kim loại trong và ngoài nước. Nhờ đó, khách hàng luôn nhận được mức giá tốt tại thời điểm giao dịch.

Các loại phế liệu thu mua chủ lực gồm: Phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép, kẽm, chì, hợp kim, máy móc cũ, dây điện, thiết bị nhà xưởng; Thu mua công trình, nhà xưởng, kho xưởng thanh lý với số lượng lớn; Nhận thu mua tại các khu công nghiệp - nhà máy - công trình trên toàn quốc.

Toàn bộ quy trình được tiêu chuẩn hóa, có hợp đồng, cân điện tử, biên bản xác nhận khối lượng và hóa đơn VAT đầy đủ, giúp khách hàng doanh nghiệp dễ dàng hạch toán chi phí và chứng từ kế toán.

Quy trình nhanh chóng - Minh bạch tuyệt đối

Với khẩu hiệu "Nhanh - Gọn - Uy tín", Phế Liệu VN xây dựng quy trình thu mua 5 bước rõ ràng, minh bạch và thuận tiện: Tiếp nhận thông tin qua hotline hoặc website; Khảo sát & báo giá tận nơi trong vòng 2 giờ; Ký hợp đồng & thống nhất khối lượng; Thu gom - bốc xếp - vận chuyển bằng xe chuyên dụng; Thanh toán liền tay - xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Quy trình này giúp khách hàng giảm thiểu thời gian chờ đợi, loại bỏ rủi ro gian lận và đảm bảo khối lượng chính xác đến từng kilogram.

Hệ thống cân điện tử di động được trang bị tại từng điểm thu gom, cho phép đối chiếu số liệu ngay tại hiện trường. Mọi giao dịch đều được lưu lại minh bạch, công khai và bảo mật thông tin khách hàng.

Chính sách chiết khấu cao - Gắn kết đối tác lâu dài

Một trong những chính sách được đánh giá cao của Phế Liệu VN là chương trình chiết khấu hoa hồng hấp dẫn cho người giới thiệu nguồn hàng.

Đối tác, cộng tác viên hoặc cá nhân giới thiệu mối hàng sẽ được chiết khấu phần trăm trực tiếp trên tổng giá trị giao dịch, được thanh toán minh bạch, rõ ràng sau khi hoàn tất thu mua.

Nhờ chính sách này, Phế Liệu VN đã xây dựng được mạng lưới đại lý - đối tác phủ khắp toàn quốc, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các nguồn phế liệu công nghiệp và mở rộng phạm vi hoạt động hiệu quả.

Uy tín được khẳng định bằng hành động

Trong hơn 10 năm phát triển, Phế Liệu VN đã thực hiện hàng nghìn thương vụ thu mua lớn nhỏ, với doanh số tăng trưởng ổn định mỗi năm. Doanh nghiệp được nhiều khách hàng đánh giá cao về tốc độ xử lý, thái độ phục vụ và sự minh bạch trong thanh toán.

Các yếu tố tạo nên uy tín thương hiệu bao gồm: Thu mua tận nơi trên toàn quốc - 24/7; Thanh toán liền tay - minh bạch, nhanh chóng; Giá thu mua hàng đầu thị trường, cập nhật liên tục; Quy trình rõ ràng - có hợp đồng, hóa đơn, cân điện tử; Chiết khấu cao cho người giới thiệu - hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Với phương châm "Uy tín tạo dựng niềm tin", Phế Liệu VN luôn đặt lợi ích và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu thu mua phế liệu chuyên nghiệp, đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Phế Liệu VN

Hotline/Zalo: 0966.757.168

Email: info@phelieuvn.com

Website: https://phelieuvn.com

Mã số thuế: 0319144951

Địa chỉ thuế: 46/27 Đường số 18, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ sở: Số 386 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh