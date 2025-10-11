Phenikaa - 15 năm chuyển mình mạnh mẽ, kiến tạo giá trị bền vững

Việc mở rộng sang bốn lĩnh vực trọng yếu: Sản xuất công nghiệp, Phát triển công nghệ, Giáo dục Đào tạo và Chăm sóc sức khỏe; hoàn thiện Hệ sinh thái Phenikaa đã khẳng định bước tiến vững chắc của Tập đoàn cả về quy mô lẫn năng lực hoạt động. Hơn cả sự tăng trưởng, đó là hành trình hiện thực hóa cam kết trở thành "Tập đoàn hạnh phúc" lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu chung xây dựng một Việt Nam hạnh phúc, văn minh và thịnh vượng.

Hành trình bắt đầu từ bản lĩnh, trí tuệ Việt

Khởi đầu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Phenikaa tạo dấu ấn với VICOSTONE® – thương hiệu đá thạch anh nhân tạo Việt Nam, hiện diện trên hơn 50 quốc gia với hơn 10.000 đại lý/đối tác khắp thế giới. Trải qua nhiều lần tái cấu trúc, xoay chuyển nghịch cảnh, bước ngoặt quan trọng khi VICOSTONE® gia nhập Tập đoàn Phenikaa vào năm 2014, mở ra thời kỳ phát triển bứt phá, khẳng định vị thế và tầm vóc quốc tế. Với tiềm lực tài chính, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, và đặc biệt là năng lực R&D và phát triển thị trường vượt trội, Phenikaa liên tục giới thiệu những dòng sản phẩm độc đáo, dẫn dắt xu hướng nội thất toàn cầu, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm trực tiếp dưới thương hiệu VICOSTONE® tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Úc…, mang tới không gian sống tràn đầy cảm hứng và năng lượng tích cực cho hàng triệu gia đình trên thế giới. Năm 2020, VICOSTONE® vươn lên Top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp toàn cầu (theo đánh giá độc lập của Freedonia, Mỹ), đưa Việt Nam lên bản đồ ngành đá nhân tạo thế giới - minh chứng tự hào cho trí tuệ và bản lĩnh Việt.

Với chiến lược phát triển bền vững, sự đầu tư mạnh mẽ cùng năng lực đổi mới sáng tạo, Tập đoàn đã mở rộng chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp, làm chủ tới 95% nguyên vật liệu đầu vào trong lĩnh vực sản xuất đá thạch anh nhân tạo. Tiêu biểu là Nhà máy Hóa chất Phenikaa – đơn vị sản xuất nhựa Polyester không no bằng dây chuyền "Made-in-Vietnam", do chính đội ngũ Tập đoàn nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao và vận hành; Nhà máy Cristobalite (Phenikaa Huế) thuộc Top 2 thế giới về công suất và chất lượng, cùng Nhà máy Bio Quartz xanh ứng dụng công nghệ tiên tiến của Breton (Ý). Sự thành công trong chiến lược nội địa hóa và làm chủ nguồn nguyên vật liệu không chỉ tạo nên lợi thế cạnh tranh của Phenikaa, mà còn đưa Tập đoàn tham gia sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu về vật liệu sinh thái, mở ra hướng kinh doanh mới giàu tiềm năng, là nền tảng vững chắc giúp Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện và kiện toàn hệ sinh thái đa ngành, đa lĩnh vực.

Phát triển Hệ sinh thái đa lĩnh vực trên nền tảng đổi mới sáng tạo và trách nhiệm phụng sự

Thành công trong sản xuất công nghiệp đã tạo nền tảng vững chắc để Phenikaa mở rộng sang lĩnh vực phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe, hình thành hệ sinh thái đa ngành dựa trên đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự.

Tham gia lĩnh vực Giáo dục Đào tạo với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Năm 2017, Tập đoàn tiếp quản Trường Đại học Thành Tây (nay là Đại học Phenikaa), chính thức tham gia vào lĩnh vực Giáo dục đào tạo với sứ mệnh bồi đắp nội lực quốc gia thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chỉ sau hơn 6 năm tái cấu trúc, Nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô, năng lực, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học thành Đại học – trở thành đại học thứ 10 của Việt Nam. Từ hơn 300 sinh viên khóa tuyển sinh đầu tiên dưới tên gọi Phenikaa năm 2019, đến nay, Nhà trường đang đào tạo khoảng 35.000 sinh viên; triển khai trên 100 chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tập trung đào tạo các chuyên ngành cần/khan hiếm nguồn lực theo chiến lược quốc gia. Với đội ngũ giảng viên/nhà khoa học trình độ cao (gần 20% có hàm học hàm GS, PGS, gần 60% có trình độ tiến sĩ), cùng định hướng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo toàn diện, Phenikaa ghi dấu ấn với hơn 2.600 công bố quốc tế, 150 bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu (Nature Index, SCIMAGO, RePEc, IPStar), thành lập 09 công ty spin-off/start-up từ các dự án nghiên cứu.

Chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học thành Đại học, Đại học Phenikaa khẳng định cam kết đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phụng sự quốc gia

Với định hướng xây dựng Hệ thống Giáo dục Phenikaa theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Phenikaa đã đầu tư thành lập Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) và đưa vào hoạt động năm 2021. Ngôi trường được hình thành với khát vọng nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nhân văn, sáng tạo, có nền tảng tri thức, năng lực ngoại ngữ và công nghệ vững vàng; phát triển toàn diện về Nhân - Trí - Thể - Mỹ, sẵn sàng hội nhập để trở thành công dân toàn cầu. Sau hơn ba năm hoạt động, Trường từng bước khẳng định vị thế là môi trường giáo dục hạnh phúc, tiên phong đổi mới, đào tạo theo định hướng STEM/STEAM với gần 1.700 học sinh với nhiều thành tích nổi bật của thầy và trò. Riêng năm học 2024–2025, học sinh của Nhà trường đã giành gần 900 giải thưởng, trong đó có 27 giải quốc tế danh giá.

Kết nối Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Đổi mới sáng tạo trong Hệ sinh thái Tập đoàn đa ngành, Hệ thống Giáo dục Phenikaa đã và đang là vườn ươm những ý tưởng sáng tạo, bệ phóng cho các startup/spin-off, nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự tin, sẵn sàng hội nhập, cùng nhau tạo ra các giá trị đột phá, đóng góp cho sự phát triển Đất nước trong kỉ nguyên vươn mình.

Đầu tư lĩnh vực Phát triển Công nghệ tạo đòn bẩy phát triển đột phá

Xác định chuyển đổi số, công nghệ thông minh là nhiệm vụ tất yếu tạo đòn bẩy phát triển tiên phong và đột phá, năm 2020 Phenikaa đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, thành lập CTCP Phenikaa-X cùng nhiều công ty công nghệ mới. Lấy 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia làm kim chỉ nam, Tập đoàn tập trung nguồn lực nghiên cứu chuyên sâu, làm chủ công nghệ lõi ở các lĩnh vực trọng yếu, gồm: Công nghệ bán dẫn (thiết kế, sản xuất chip bán dẫn); Công nghệ tự hành (xây dựng một nền tảng không người lái phục vụ đa mục đích như taxi, xe buýt tự lái, máy bay không người lái, rô bốt giao hàng…); Công nghệ tích trữ năng lượng (chế tạo và ứng dụng chất điện phân rắn (solid-state electrolyte), sản xuất ắc quy lithium thể rắn); Công nghệ y sinh (hệ sinh thái y học chính xác và tái tạo phục vụ sức khỏe cộng đồng, ưu tiên công nghệ gen và di truyền học, công nghệ tế bào); Công nghệ vật liệu tiên tiến… Hiện Tập đoàn có 08 công ty công nghệ, trong đó Phenikaa-X đã được định giá hơn 100 triệu USD và thu hút đầu tư từ các đối tác quốc tế. Nhiều sản phẩm do chính các chuyên gia, kỹ sư người Việt của Tập đoàn nghiên cứu và phát triển được ứng dụng hiệu quả trong đời sống và sản xuất kinh doanh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, tiêu biểu như robot AMR Pallet Mover sử dụng trong nhà máy Samsung Electronics, robot lễ tân tại các bệnh viện và trung tâm hành chính công... Những thành tựu này khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, lợi thế cạnh tranh và tầm vóc quốc tế của Phenikaa…

Tham gia lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe với tâm phụng sự vì cuộc sống chất lượng và hạnh phúc

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển và hoàn thiện Hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa khi đầu tư toàn diện vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ với mục tiêu hiện thực khát vọng phụng sự vì cuộc sống chất lượng và hạnh phúc cho cộng đồng. Phát huy thế mạnh về đào tạo nguồn nhân lực Y – Dược và nghiên cứu khoa học, Tập đoàn hình thành Hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe Phenikaa – một mô hình hoàn chỉnh và toàn diện tại Việt Nam, gồm bốn trụ cột: Dịch vụ Y tế; Sản xuất kinh doanh Dược phẩm; Công nghệ và chuyển giao; Giáo dục Đào tạo. Các thành tố tạo nên chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, gắn kết tương hỗ, từ đào tạo – nghiên cứu – kiểm chứng – sản xuất – ứng dụng, bao gồm:

Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế PhenikaaMec gồm các bệnh viện và phòng khám PhenikaaMec; trong đó có Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là bệnh viện đa khoa liên ngành có quy mô 28 Trung tâm và Khoa chuyên môn; gần 700 giường bệnh, đáp ứng công suất tối đa hơn 1.500 lượt khám mỗi ngày, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động cuối năm 2024;

Nhà máy Dược Phenikaa với tiêu chuẩn WHO-GMP và EU-GMP;

Trung tâm tương đương sinh học;

Các Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y-Dược;

Trường Y Dược Phenikaa/Đại học Phenikaa…

Tập đoàn Phenikaa đầu tư vào lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe với sứ mệnh phụng sự cộng đồng, xã hội

Với chiến lược phát triển bền vững và tinh thần phụng sự cộng đồng, Phenikaa đang từng bước khẳng định vị thế trong từng lĩnh vực hoạt động, mang đến các sản phẩm – dịch vụ chất lượng vượt trội và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, người lao động cũng như cộng đồng xã hội.

Hệ sinh thái gắn kết bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn

Hành trình 15 năm phát triển với bốn lĩnh vực trụ cột: Sản xuất Công nghiệp, Phát triển Công nghệ, Giáo dục – Đào tạo, Chăm sóc sức khỏe đã tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thiện Hệ sinh thái Phenikaa. Các lĩnh vực được gắn kết chặt chẽ, tương hỗ và chia sẻ giá trị trên cơ sở mối liên kết giữa đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo – sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả và củng cố sức mạnh nội lực. Trong đó, tinh thần đổi mới sáng tạo là chất dẫn xuyên suốt, kết nối mọi thành viên trong Hệ sinh thái, là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững và bản sắc trí tuệ của Phenikaa, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng xã hội. Đây cũng là yếu tố khác biệt và động lực then chốt trong chiến lược phát triển chủ động, đột phá và bền vững của Tập đoàn.

Chặng đường đã qua là hành trình bứt phá mạnh mẽ, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn khẳng định ý chí kiên định và năng lực hiện thực hóa cam kết, đưa Phenikaa trở thành Tập đoàn hạnh phúc, kiến tạo những thành tựu đột phá có ảnh hưởng tích cực và hiệu quả trong kinh tế, khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời tiên phong vì môi trường xanh, hướng tới các chuẩn mực NetZero và ESG. Bước vào giai đoạn 2025–2030, Phenikaa tiếp tục củng cố ba nền tảng nội lực: Con người – Hệ thống – Công nghệ; gia tăng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm và giải pháp công nghệ mới; đầu tư mạnh cho nghiên cứu khoa học – đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; lấy chỉ số hạnh phúc người lao động làm thước đo điều hành; đồng thời kiên định theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, phát triển xanh và bền vững. Đây không chỉ là mục tiêu quản trị, mà còn là cam kết của Phenikaa với cộng đồng, Đất nước và thế hệ tương lai. Bởi Phenikaa tin rằng: Phát triển nhanh phải đi cùng bền vững; bền vững được thúc đẩy bằng đổi mới không ngừng; và đổi mới chính là bản lĩnh – khát vọng – dũng khí mở ra tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn cho con người và xã hội.