Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến một cuộc "di cư thầm lặng" của giới nhà giàu

Sự thay da đổi thịt của phía Tây bắt đầu từ Đại lộ Thăng Long, tuyến đường này đã trở thành "xương sống" kết nối. Cùng với đó loạt tuyến đường vành đai, cầu vượt liên tục được xây dựng và hoàn thiện trong vài năm trở lại đây.

Trong đó, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long – một "siêu nút giao" với tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng. Dự án đã khởi công từ tháng 4/2025 và hiện đạt hơn 40% tiến độ, đang bước vào giai đoạn đào hầm chui dài hơn 1km kết hợp 4 nhánh tuabin. Công trình này không chỉ giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây mà còn tăng cường kết nối Bắc An Khánh với Mỹ Đình qua Vành đai 3,5 (dự kiến hoàn thiện toàn tuyến vào cuối 2025).

Phối cảnh nút giao khác mức đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Sau khi nút giao khác mức đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long hoàn thiện sẽ khớp nối toàn bộ vành đai 3.5. Việc kết nối này không chỉ giải quyết ùn tắc giao thông mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản khu vực An Khánh biến nơi đây thành "điểm nóng" đầu tư phía Tây Hà Nội.

Cùng với nút giao này, sắp tới tuyến metro số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc sẽ khởi công vào tháng 12/2025, với tổng chiều dài hơn 38km (trong đó 6km ngầm, 2km trên cao và 30km trên mặt đất), tổng mức đầu tư khoảng 61.900 tỷ đồng. Tuyến metro này sẽ kết nối trực tiếp khu Tây với trung tâm Hà Nội với các khu đô thị vệ tinh đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển giao thông định hướng (TOD) để tạo ra các khu vực đô thị xanh, thông minh dọc tuyến.

Cùng với hạ tầng giao thông, các khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại Học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện phụ sản mới được xây dựng dọc trục Đại Lộ Thăng Long và hàng chục nghìn tỷ đồng vốn FDI đang biến phía Tây thành cực tăng trưởng kinh tế – xã hội mới của Thủ đô.

Trong khi trung tâm Hà Nội ngày càng ngột ngạt, phía Tây với hạ tầng nghìn tỷ đang cấp tập được xây dựng cùng với những khoảng xanh rộng lớn đang hút hàng nghìn gia đình thành đạt đang "đổ bộ" về đây.

Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc sẽ là hạ tầng quan trục thúc đẩy đà tăng trưởng BĐS khu vực An Khánh.





Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 2 năm qua, lượng tìm kiếm biệt thự phía Tây tăng 180%, trong đó 70% khách hàng thuộc phân khúc thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, phân khúc thấp tầng luôn nằm trong điểm nhắm của giới nhà giàu Hà Nội. Trong khi các biệt thự thấp tầng cũ thanh khoản cao thì những dự án mở bán mới cũng cháy hàng chỉ sau vài tuần ra mắt.

Những cái tên "làng biệt thự" từng làm mưa làm gió hơn một thập niên trước như Splendora, Nam An Khánh, Geleximco, Dương Nội giờ đây không ngừng được hoàn thiện về ở. Nhiều căn biệt thự cũ được mua lại với giá gấp đôi, sau đó tân trang theo phong cách resort, sẵn sàng về ở.

Song song đó, các làng biệt thự mới đang mọc lên với tốc độ chóng mặt, Nếu năm 2024, Khu đô thị Vườn Cam gây sốt với thiết kế biệt thự vườn nhiệt đới thì cuối năm 2025 An Khánh Economy – tân binh mới nhất – nổi bật với mô hình "biệt thự kinh tế cao cấp".

Anh Phan Nam – Giám đốc một sàn BĐS khu vực An Khánh cho biết, vài năm trở lại đây nhà đầu tư bắt đầu có sự quan tâm mạnh mẽ đến bất động sản khu vực phía Tây. Do khan hiếm nguồn cung biệt thự, liền kề, shophouse mới khu vực trung tâm nên ngay cả các khu đô thị vốn heo hút ít người ở như Kim Chung Di Trạch, Nam An Khánh, Lideco… cũng âm thầm tăng giá rất mạnh. Trong vòng 5 năm qua giá đã tăng gấp 3 lần.

"Đặc biệt, khu đô thị Bắc An Khánh được xem là trung tâm của khu vực An khánh với quy hoạch tốt luôn dẫn đầu mức tăng trưởng về giá khi luôn cao hơn khoảng 30% so với các khu biệt thự xung quanh", anh Nam khẳng định.

Nắm bắt nhu cầu thị trường hiện nay, một số doanh nghiệp bất động sản lên kế hoạch bung hàng, khởi động dự án để đón dòng tiền của giới đầu tư. Tuy nhiên, rất ít đơn vị có nguồn hàng mới tham gia thị trường trong năm 2025. Phải chờ sang năm 2026, nguồn cung mới ra hàng, tuy nhiên số lượng cũng rất hạn hữu.

Đánh giá về quy hoạch khu vực An Khánh, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết nằm ngay cửa ngõ phía Tây, An khánh được quy hoạch bài bản từ những ngày đầu với hạ tầng đồng bộ bậc nhất Thủ đô. Đặc biệt, khu vực Bắc An Khánh được xem là khu vực đắt giá bởi giáp ngay Mỹ Đình.

Có thể nói, từ hạ tầng bứt phá, quỹ đất rộng đến hệ sinh thái biệt thự liên hoàn, khu phía Tây Hà Nội, đặc biệt khu vực An Khánh đang trở thành vùng đất mới hút giới nhà giàu đổ về. Với tuyến metro Hòa Lạc sắp khởi công và hàng loạt dự án mới, làn sóng dịch chuyển về khu Tây chưa hề có dấu hiệu chậm lại.



