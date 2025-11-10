Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 10/11: Khối ngoại giảm đà bán ròng, ngược chiều tung hơn 400 tỷ gom một mã Bluechips

10-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm NĐTNN bán ròng khoảng 300 tỷ đồng, phần nào hạ nhiệt so với chuỗi phiên “xả hàng” nghìn tỷ đồng trước đó.

Tiếp tục là một phiên giao dịch đầy biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index có thời điểm nhuộm sắc xanh trước khi bất ngờ bị "đánh úp" về cuối phiên 10/11. Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 18,56 điểm xuống 1.580,54 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE vẫn duy trì mức thấp, đạt khoảng 18.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng khoảng 300 tỷ đồng, phần nào hạ nhiệt so với chuỗi phiên “xả hàng” nghìn tỷ đồng trước đó. Cụ thể: 

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 177 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 405 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu VIX, MWG, MSN và VHM cũng nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị khoảng 41-75 tỷ đồng mỗi mã. 

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HDB với giá trị 118 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu VRE và KDH cũng bị khối ngoại bán ròng 81-82 tỷ đồng, DXG và FPT cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 71-72 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 113 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng nhẹ vài trăm triệu tới 1 tỷ đối với các mã cổ phiếu IVS, IDC và TNG. Bên cạnh đó, VTV và HGM được mua ròng không đáng kể.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS, CEO và PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh lần lượt 48 tỷ, 28 tỷ và 16 tỷ đồng. VC3 và MBS nằm top bán ròng mạnh với giá trị khoảng 4 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 23 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng 4 tỷ tại cổ phiếu VEA; theo sau, các mã PXL, FOC, TTN và F88 cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng khoảng 24 tỷ đồng, QNS cũng bị bán ròng 4 tỷ. Ngoài ra, ACV, GHC và PHP cũng bị bán ròng nhẹ.

Ngọc Ly

An ninh tiền tệ

