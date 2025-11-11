Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 11/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom 2 cổ phiếu Bluechips

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 76 tỷ đồng, song đà bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước đó.

Tâm lý thị trường cải thiện, thị trường chứng khoán đảo chiều tăng điểm trong phiên 11/11. VN-Index chốt phiên tăng 13,07 điểm (0,83%) lên mức 1.593 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 19.700 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 153 tỷ đồng. Theo sau, HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 105 tỷ đồng. Ngoài ra, VNM và SHB cũng được mua lần lượt 81 và 73 tỷ đồng.

Ngược lại, MBB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 69 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu STB và CTG cũng bị "xả" 66 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 9 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO , SGC, MBS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 19 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 2 tỷ, TNG, VC3,PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 4 tỷ đồng. Theo sau, ACV và VVS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, AIG,...

Mai Chi

An ninh tiền tệ

