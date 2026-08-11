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Phiên 11/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 800 tỷ đồng, một cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh

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Phiên 11/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 800 tỷ đồng, một cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị khoảng 61 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 11/8 giằng co trong biên hẹp. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 3 điểm xuống mốc 1.773 điểm. Thanh khoản hụt hơi với giá trị khớp lệnh chỉ đạt vỏn vẹn 14.160 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 762 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 769 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị khoảng 61 tỷ đồng. Theo sau là FRT (60 tỷ đồng), LPB (55 tỷ đồng), VIX (55 tỷ đồng) và PVT (30 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 222 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (185 tỷ đồng), FPT (105 tỷ đồng), VIC (89 tỷ đồng) và SHB (67 tỷ đồng).﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với khoảng 6 tỷ đồng, theo sau là PVS (4 tỷ đồng), IDC (3 tỷ đồng), C69 (1 tỷ đồng) và MST (0,4 tỷ đồng).

Chiều bán ròng ghi nhận NTP dẫn đầu với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là VC3 (2 tỷ đồng), BVS (2 tỷ đồng), SHS (2 tỷ đồng) và PSI (0,3 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 400 triệu đồng

Tại chiều mua, BIG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là ABB (1 tỷ đồng), AIG (1 tỷ đồng), F88 (1 tỷ đồng) và TIN (0,3 tỷ đồng).

Ở chiều bán, QNS dẫn đầu với giá trị khoảng 4 tỷ đồng, theo sau là ACV (2 tỷ đồng), SDK (0,4 tỷ đồng), CNC (0,1 tỷ đồng) và SEA (0,1 tỷ đồng).

Dương Ngọc

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