Phiên 13/11: Khối ngoại bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, xả mạnh cổ phiếu "bank, chứng"

Sau phiên giao dịch bùng nổ, tâm lý thận trọng khiến thị trường chứng khoán giao dịch giằng co. VN-Index chốt phiên 13/11 giảm 0,42 điểm (0,83%) lên mức 1.631 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 1.240 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 988 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 288 tỷ đồng. Theo sau, VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 276 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB và PVD cũng được mua lần lượt 144 và 119 tỷ đồng.

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 408 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCI và VIX cũng bị "xả" 223 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 37 tỷ đồng

Tại chiều mua, HUT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TIG , VGS, PLC.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 13 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 13 tỷ, CEO, DTD,MBS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 215 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 0,2 tỷ đồng. Theo sau, AVG và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 145 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, F88,...

Bên cạnh việc quan sát động thái của khối ngoại trên thị trường, nhà đầu tư chứng khoán có thêm cơ hội khi tham gia cuộc thi "Chứng trường Bạc tỷ Mùa 2" được tổ chức bởi Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng CafeF tổ chức. Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên với hơn 7.000 nhà đầu tư tham gia, mùa 2 đã chính thức trở lại với điểm mới nổi bật là sự xuất hiện của hai hạng mục thi – Cơ sở và Phái sinh – thay vì chỉ có chứng khoán cơ sở như mùa 1. Điều này giúp mở rộng cơ hội cho cả nhà đầu tư mới lẫn chuyên nghiệp thể hiện năng lực phân tích và phản ứng linh hoạt với thị trường. Hiện tại, cuộc thi đang trong thời gian đăng ký, trong đó Giải Cơ sở từ ngày 27/10 đến 14/11/2025 và Giải Phái sinh kéo dài đến 25/12/2025. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, trong đó giải cao nhất trị giá 80 triệu đồng tiền mặt. Nhà đầu tư chỉ cần sở hữu tài khoản giao dịch tại Pinetree với vốn tối thiểu từ 10 triệu đồng là có thể tham gia. Ngoài tiền thưởng, thí sinh còn có cơ hội nhận quà tặng cổ phiếu hấp dẫn. Với nền tảng công nghệ Hàn Quốc hiện đại, chính sách miễn phí giao dịch trọn đời và ưu đãi margin 0% trong 30 ngày đầu, Pinetree kỳ vọng "Chứng Trường Bạc Tỷ" mùa 2 sẽ tiếp tục là đấu trường đầu tư đỉnh cao, nơi những nhà đầu tư Việt khẳng định bản lĩnh và chinh phục "bạc tỷ" thực chiến. Thông tin chi tiết và thể lệ của cuộc thi, vui lòng xem tại đây.



