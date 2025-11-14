Phiên 14/11: Khối ngoại vẫn bán ròng gần 700 tỷ đồng, tâm điểm "xả" mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Sau những phút giằng co căng thẳng, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh khi VN-Index đảo chiều tăng điểm. Tuy nhiên, diễn biến chung vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét, khi lực mua – bán đều khá dè dặt.

Đóng cửa phiên 14/11, VN-Index tăng nhẹ 4 điểm lên 1.635,46 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 18.160 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 672 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 672 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 309 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu HPG cũng được khối ngoại mua ròng 194 tỷ đồng. Các mã Bluechips khác như HAG, PVD và FPT cũng là tâm điểm "gom" ròng phiên hôm nay, giá trị dao động từ 53 tỷ tới 85 tỷ đồng.

Ngược chiều, các mã nằm top bán ròng phiên hôm nay đều thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu ngân hàng STB với giá trị 211 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu VCI, VIC và HDB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 107 tỷ đến 177 tỷ đồng, SSI cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 80 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 44 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng mạnh tay 96 tỷ đối với cổ phiếu PVS. Bên cạnh đó, VFS, APS và MBS được mua ròng không đáng kể, từ vài trăm tới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC, SHS và CEO bị khối ngoại bán ròng khá mạnh từ 11-30 tỷ đồng mỗi mã. SD9 và TIG cũng nằm top bán ròng song giá trị chưa tới 1 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 44 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại rót khoảng 7 tỷ mua ròng cổ phiếu VEA; theo sau, các mã PHP, PXL, F88 và CMF cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng lần lượt 41 tỷ và 10 tỷ đồng. Ngoài ra, OIL và ABB cùng bị khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng vài trăm triệu mỗi mã.