Phiên 15/8: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, nối dài chuỗi 7 phiên "xả hàng" liên tiếp

Sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp chỉnh đầu tiên. Đóng cửa phiên 15/8, VN-Index giảm 10,69 điểm xuống mốc 1.630 điểm. Điểm tích cực là thanh khoản vẫn duy trì mức cao với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 57.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng đột biến 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường, nối dài chuỗi 7 phiên liên tiếp "xả hàng". Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 3.016 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 174 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VND, CII, HCM và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 54-89 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 700 tỷ đồng; FPT và MBB cũng bị "xả" mạnh lần lượt 509 tỷ và 500 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB và VCB với giá trị lần lượt 279 tỷ và 225 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 29 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 57 tỷ đồng; VFS và CEO cũng được rót ròng 14-19 tỷ đồng. Theo sau, DTD và APS cũng được rót ròng khoảng 3-5 tỷ mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 61 tỷ đồng; tương tự, PVS và NTP bị "xả" 14 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, SHS và HUT cùng bị bán ròng khoảng 7-8 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 44 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 là mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 7 tỷ đồng. Xếp sau, PHP, QNS, MPC và DDV được mua ròng khoảng một vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 20-21 tỷ trong khi VEA bị bán ròng 15 tỷ, KLB và HBC cũng bị bán ròng với giá trị không nhiều,