Phiên 18/11: Khối ngoại giảm đà bán ròng, ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom một cổ phiếu Bluechips

18-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, chỉ còn khoảng 84 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay.

Bất chấp những nhịp rung lắc khiến chỉ số chính liên tục đổi màu, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 18/11 trong sắc xanh. Đóng cửa, VN-Index tăng 5,5 điểm lên 1.659,92 điểm. Thanh khoản duy trì ngưỡng thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 20.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, dù tiếp đà bán ròng song áp lực "xả hàng" trong phiên hôm nay đã thu hẹp, chỉ còn khoảng 84 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 51 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 378 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu FPT cũng được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng. Các mã ngân hàng như TCB, VPB và CTG cũng là tâm điểm "gom" ròng phiên hôm nay, giá trị dao động từ 80 tỷ tới 97 tỷ đồng.

Ngược chiều, các cổ phiếu nằm top bán ròng phiên hôm nay hầu hết thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VIX khoảng 151 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu MBB, VCI và STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 110 tỷ đến 137 tỷ đồng, VRE cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 66 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 54 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng mạnh tay 56 tỷ đối với cổ phiếu PVS, đồng thời rót hơn 10 tỷ vào IDC. Bên cạnh đó, HUT, TNG và VFS được mua ròng nhẹ vài tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO bị khối ngoại bán ròng khá mạnh từ 6-15 tỷ đồng mỗi mã. NTP và PVI cũng nằm top bán ròng với giá trị 2 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 87 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại rót ròng khoảng vài trăm triệu đồng tại một số cổ phiếu như PXL, FOC, VEA. Ngoài ra, mã HBC và MML cũng được mua ròng nhẹ vài chục triệu tới 100 triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng lần lượt 41 tỷ và 48 tỷ đồng. Ngoài ra, BIG, SDT và MFS cùng bị khối ngoại bán ròng không đáng kể.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

