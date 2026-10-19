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Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

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Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Ở chiều mua ròng, FRT dẫn đầu với khoảng 151 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực khi sự hưng phấn không được duy trì. Đóng cửa phiên 19/10, VN-Index đảo chiều giảm 16 điểm xuống 1.690 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 11.400 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 850 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 800 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FRT dẫn đầu với khoảng 151 tỷ đồng. Theo sau là MBB khoảng 55 tỷ đồng, BVH gần 39 tỷ đồng, TCB khoảng 26 tỷ đồng và SSI gần 25 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, VCB đứng đầu với khoảng 104 tỷ đồng, kế đến là VHM khoảng 102 tỷ đồng, ACB gần 93 tỷ đồng, VJC khoảng 72 tỷ đồng và FPT hơn 42 tỷ đồng.

Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap. 

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 46 tỷ đồng. 

Chiều mua, NVB được mua ròng mạnh nhất với khoảng 1,4 tỷ đồng. Theo sau là MST và HUT cùng khoảng 0,1 tỷ đồng, trong khi PVB và VC7 gần như không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, CEO dẫn đầu với khoảng 18 tỷ đồng, SHS khoảng 17 tỷ đồng, NTP gần 5 tỷ đồng, MBS khoảng 3 tỷ đồng và PVS gần 3 tỷ đồng.

Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

 Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng.

Chiều mua, ACV dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 1,7 tỷ đồng. PHP được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, AIG khoảng 0,1 tỷ đồng, còn DGT gần như không đáng kể.

Chiều bán ròng, VEA đứng đầu với khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là MSR khoảng 0,6 tỷ đồng, F88 và VGI cùng khoảng 0,3 tỷ đồng, còn DDV khoảng 0,1 tỷ đồng.

Phiên 19/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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