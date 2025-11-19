Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 19/11: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, loạt cổ phiếu bluechips bị "xả" mạnh

19-11-2025 - 15:38 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên 19/11. Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh, đóng cửa mất 11 điểm (0,66%) xuống 1.649 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị giao dịch trên HOSE chỉ hơn 24.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 716 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 647 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, HDB là mã tiếp theo được gom mạnh 138 tỷ đồng. Ngoài ra, DGW và CII cũng được mua lần lượt 43 và 40 tỷ đồng.

Phiên 19/11: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, loạt cổ phiếu bluechips bị "xả" mạnh- Ảnh 1.

Ngược lại, DGC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 188 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VND và MWG cũng bị "xả" 143 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, IVS, DL1.

Phiên 19/11: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, loạt cổ phiếu bluechips bị "xả" mạnh- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 15 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 4 tỷ, DTD, PVI,HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 61 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 6,5 tỷ đồng. Theo sau, F88 và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Phiên 19/11: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, loạt cổ phiếu bluechips bị "xả" mạnh- Ảnh 3.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 45 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, ABI,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

