Phiên 20/11: Khối ngoại bất ngờ “gom hàng" trở lại sau chuỗi bán ròng, một cổ phiếu ngân hàng được mua mạnh

20-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng 244 tỷ đồng sau 11 phiên "xả hàng" liên tiếp trước đó.

Phiên giao dịch ngày 20/11 ghi nhận diễn biến khá tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, nhịp bứt phá chủ yếu đến từ hai cổ phiếu lớn là Vingroup (VIC) và Vietjet (VJC), trong khi đà tăng chưa thực sự lan tỏa rộng ra toàn thị trường. Kết phiên, VN-Index nhích gần 7 điểm, đóng cửa tại 1.655,99 điểm. Thanh khoản trên HoSE duy trì ngưỡng thấp, giá trị khớp lệnh đạt vỏn vẹn 16.775 tỷ đồng.

﻿Điểm sáng tới từ giao dịch khối ngoại khi nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng 244 tỷ đồng sau 11 phiên "xả hàng" liên tiếp trước đó. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 293 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ngân hàng VPB được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị gần 181 tỷ đồng. 2 cổ phiếu SSI và VIC xếp tiếp theo danh sách mua ròng với giá trị khoảng 124-135 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu khác được mua ròng vài chục tỷ đồng bao gồm: VIX (+82 tỷ); FPT (+76 tỷ)..

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tạiVCI với giá trị 172 tỷ đồng; MWG và MBB cũng nằm trong top bán ròng mạnh phiên hôm nay với giá trị khoảng 90-92 tỷ đồng. Ngoài ra, PNJ, FRT cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt 45 tỷ và 68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu IDC, PVS và CEO với giá trị khoảng vài tỷ đồng mỗi mã, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng khoảng một vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng tại TNG và PSI.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng 9 tỷ; các mã VTZ và VFS bị bán ròng mạnh với giá trị 2 tỷ đồng mỗi mã, PVI và PMC cũng nằm trong top bán ròng trên sàn HNX với giá trị không nhiều.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 46 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS, F88 và DDV được mua ròng khoảng 2-4 tỷ đồng; ABB và MZG cũng được mua ròng với giá trị vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng với giá trị 25-29 tỷ, OIL bị bán ròng 1 tỷ trong khi HBC và MA1 bị bán ròng không đáng kể.

Ngọc Ly

