Phiên 20/8: Khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, một cổ phiếu ngân hàng vẫn bị xả hơn 500 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy kịch tính. VN-Index có lúc rơi gần 40 điểm, nhưng dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ đẩy chỉ số đảo chiều và khép lại trong sắc xanh. Đóng cửa phiên 20/8, VN-Index tăng 10,16 điểm lên 1.664,36 điểm, đỉnh lịch sử mới. Giá trị khớp lệnh trên HoSE bật tăng mạnh đạt khoảng 64.300 tỷ đồng ( 2,4 tỷ USD).

Trong khi đó, khối ngoại dù tiếp tục xu hướng bán ròng song áp lực đã hạ nhiệt so với các phiên "xả" mạnh trước đó. Tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay chỉ còn khoảng 214 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 405 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu SHB và VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị trên 200 tỷ đồng mỗi mã, VSC và MBB được mua ròng lần lượt 147 tỷ và 142 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng BSR khoảng 90 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 539 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng trên trăm tỷ phiên nay còn có FPT (-180 tỷ); CII (-143 tỷ); VND (-132 tỷ); HPG (-108 tỷ),...

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 207 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS bất ngờ được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 236 tỷ đồng; CEO xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, L14, PVS và IPA cũng được rót ròng 3-4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VFS, NTP và MBS bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 10-12 tỷ đồng; tương tự, IDC và DTD cũng bị bán ròng khoảng 4-8 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 và QNS là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 2-4 tỷ đồng. Xếp sau, PHP, PXL và SBS được mua ròng khoảng vài triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 12 tỷ trong khi MCH và VEA bị bán ròng 5-7 tỷ. Ngoài ra, BVB và HBC cũng bị bán ròng nhẹ 500 triệu đồng.