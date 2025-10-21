Phiên 21/10: Khối ngoại chi gần 2.500 tỷ mua ròng cổ phiếu Việt Nam, tâm điểm FPT

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá giằng co sau phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Dù vậy, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ vào phiên chiều giúp VN-Index nhuộm "sắc xanh" tích cực. Đóng cửa phiên 21/10, VN-Index tăng 27 điểm lên 1.663,43 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt ngưỡng cao 45.700 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng khi trở lại mua ròng đột biến 2.476 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 2.408 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 529 tỷ đồng, SSI cũng được mua ròng 444 tỷ. Cổ phiếu TCX, HPG và GEX xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng với giá trị mua trên trăm tỷ tới 186 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại MSN với giá trị 251 tỷ đồng; xếp tiếp theo, cổ phiếu VHM và VJC bị khối ngoại bán ròng lần lượt 183 tỷ và 116 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB và DXG cũng bị bán ròng khoảng vài chục tỷ mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 83 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu SHS với giá trị 31 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng từ 10 tỷ tới 23 tỷ đồng tại PVS, IDC và MBS. VFS cũng được mua ròng 5 tỷ.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VGS, HUT, NRC, DTD nằm top bán ròng với giá trị từ 2 tới 5 tỷ đồng, VTZ cũng bị bán ròng 1 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 16 tỷ đồng

Chiều mua, loạt cổ phiếu F88, VVS, ABW, CMF,... được mua ròng với giá trị vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MML, QNS, HBC bị bán ròng khoảng 3-7 tỷ đồng. Ngoài ra, MCH và ACV bị bán ròng với giá trị 1 tỷ đồng.